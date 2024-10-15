Рак молочної залози: як подолати смертельну недугу

«Страх був, але я його подолала»

Серед жінок, які очікують на прийом лікаря-мамолога в Одеському регіональному клінічному протипухлинному центрі (колишній онкодиспансер), звертаю увагу на привітну жіночку. Це Олена з Сарати, яка погодилася розповісти свою історію:

– Я десь рік тому виявила невелике потовщення під пахвою. Звернулась до лікаря, зробила мамографію, на якій і виявилася пухлина. Спочатку була надія, що вона доброякісна. Я навіть заспокоїлась. Але біопсія довела, що в мене рак і вже з метастазами, дуже агресивна форма. Погодилась на операцію, після якої були ще променева та хіміотерапія. Променеву терапію перенесла добре. Важче було з хіміотерапією. Трохи нудило, відчувала сильну слабкість, розвинувся стоматит. Але потім стан покращився. Я зараз теж приймаю пігулки, щоб залишатись у ремісії. Для мене дуже важливим було те, що вся допомога надавалась безкоштовно. На платній основі я б її не витримала.

– Що б ви порадили жінкам, аби уникнути розвитку такої страшної хвороби?

– За будь-яких обставин не забувати про себе. Після 40 років, як радять лікарі, проходити мамографію раз на рік. І не боятись лікування.

Інша жінка, Галина Прокопівна, 30 років працювала дояркою. До хвороби у свої 72 роки ставиться досить іронічно:

– На фермі буває, що скотина не в дусі, от і дістається дояркам. Били корови нас в груди багато разів. Я навіть не звертала уваги, вважала, що це професійні особливості. А виявляється, через десять чи навіть більше років це може призвести до раку грудей. Так у мене й вийшло. Дякувати сімейній лікарці Валентині Сергіївні Завірюсі, яка наполягла на моїй поїздці до протипухлинного центру. Хвороба вже була давня, тому довелося проходити і операцію, і опромінення, і хіміотерапію. Найскладнішим випробуванням стала хіміотерапія. Я втратила апетит, стала слабкою. Зате тепер знаю, як насправді до мене ставляться діти та онуки. Вони всі разом вигадували страви, які я все-таки захочу зʼїсти.

З сумом згадую подруг, які не звернулись по допомогу і пішли з життя. Хай жінкам везе на людей, які своєчасно підкажуть, що треба звернутись до лікаря-онколога. Тим паче, що держава нарешті вирішила попіклуватись про жінок і сплачує за наше лікування.

Як потрапити на консультацію?

Завідувач поліклінічного консультативно-діагностичного відділення центру, кандидат медичних наук Андрій Супрун, який чув розмову, зазначив:

– У більшості випадків, коли мала місце травма молочної залози, розвивається рак. Тому, якщо за місяць після травми потовщення у залозі не проходить, його вже треба оперувати. Жінки, у чиїх родинах мали місце випадки раку молочної залози, повинні контролювати стан свого здоровʼя більш ретельно. Треба памʼятати: на першій стадії захворювання виліковується більше 90% жінок, на другій – вже 85%, на третій – лише 60%.

У районах області чи в місті Одесі сімейні лікарі чи лікарі інших спеціальностей, якщо в них щодо когось із пацієнтів виникають підозри на онкологію, виписують направлення на консультацію фахівця-онколога.

З цим направленням на консультацію пацієнтка може звернутись до будь-якого лікувального закладу України, що займається проблемами онкології. Якщо вона звертається до Одеського центру, спочатку треба піти до реєстратури, де за направленням оформлять картку пацієнтки. Вона буде мати як паперовий варіант, так і електронний, і він відразу буде занесений до електронної бази даних. Далі пацієнтка йде на прийом до потрібного їй лікаря.

Що гарантує жінці держава?

Для підтвердження або спростування підозр на онкологію, пацієнтка:

отримує консультацію онколога;

проходить необхідні аналізи;

проходить необхідні дослідження – УЗД, ЕКГ, колоноскопію, мамографію.

Встановлений тут сучасний мамограф дозволяє обстежити жінку із будь-яким розміром грудей, виявляє пухлини діаметром три міліметри. Якщо потрібні ще КТ– чи МРТ-дослідження (цих апаратів в центрі немає), домовляються з підрядниками про виконання необхідних обстежень пацієнток на обладнанні інших медичних центрів.

Для жінки увесь цей комплекс обстежень – і лабораторних, і апаратних – є безкоштовним, оскільки за все сплачує держава. Всі результати обстежень заносяться до електронної картки пацієнтки. Далі вона може лікуватись або в Одесі, або поїхати з цими результатами до будь-якої медичної установи України.

Операції, променева та хіміотерапія теж безкоштовні

Золотим стандартом лікування онкозахворювань вважається поєднання хірургічних методів, променевої та хіміотерапії. На жаль, багато жінок не знають, що за весь цей комплекс лікувальних заходів сьогодні теж сплачує держава.

Після проведення операції, якщо є потреба, пацієнтка проходить курс променевої чи хіміотерапії. Є пацієнтки, які проходять тривалий курс лікування таблетованими препаратами. Від наявності цих ліків залежить життя жінок. Тому керівництво Протипухлинного центру постійно контактує з НСЗУ, щоб мати достатню кількість препаратів для пацієнток. Інформація про наявність ліків з урахуванням термінів їх придатності є на стенді у холі головного корпусу центру, а також кожного тижня оновлюється на офіційному сайті регіонального клінічного протипухлинного центру.

Не втрачайте можливості зберегти життя!

Андрій Супрун підкреслив, що сьогодні є всі можливості для ранньої діагностики та успішного лікування раку молочної залози. Головне – вчасно робити мамографію. І навіть життя у віддалених районах області не перекреслює таку можливість для жінок, бо центр має пересувний мамограф. Лікарі виїздять у райони, коли є запит територіальної громади або сімейних лікарів.

Докладнішу інформацію щодо консультацій та обстежень у регіональному клінічному протипухлинному центрі можна отримати за телефоном кол-центру +38 (066) 610-00-03 або на сайті https://oood.com.ua.

На фото: У клініко-діагностичній лабораторії; Пацієнтка проходить мамологічне обстеження