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В школі вимагають надати велику кількість персональних даних сім’ї, в тому числі про фінанси: чи мають там на це право 

В школі вимагають надати велику кількість персональних даних сім’ї, в тому числі про фінанси: чи мають там на це право 

Відповіді на ці та інші запитання за підсумками телефонної лінії для внутрішньо переміщених осіб дав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

– Доброго дня. Чи є законним вимагати у батьків купу інформації, у тому числі про фінансовий стан, для оформлення електронного учнівського квитка? Мова йде про вимоги міської адміністрації міста Дніпро. Коли наша дитина загубила квиток, щоб його відновити, від нас вимагали заповнити анкету з великою кількістю даних. 

– Відповідно до Закону України  “Про захист персональних даних”, місцева влада не має жодного права вимагати більше інформації, ніж зазначено у цьому законі.
Ви можете звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та надати цю анкету для оцінки щодо порушення прав.

– Ми переїхали і навчаємося в одній з київських шкіл, але не можемо отримати електронний учнівський квиток. Адміністрація школи посилається на відсутність захисту персональних даних в ГІОЦ і відмовляється надавати їм реєстри учнів.

– Я знаю, що в Києві є декілька шкіл, які мають подібну проблему. В столичному Департаменті освіти кажуть, що є директори, які не хочуть брати на себе відповідальність за передачу персональних даних через незахищений  канал. Єдиний вихід поки – це взяти письмову довідку зі школи, що дитина є учнем цього закладу і спробувати подати дані самостійно в ГІОЦ.

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