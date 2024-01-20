Новости Одессы и Одесской области

В школе требуют предоставить большое количество персональных данных семьи, в том числе о финансах: имеют ли там на это право

В школе требуют предоставить большое количество персональных данных семьи, в том числе о финансах: имеют ли там на это право

Ответы на эти и другие вопросы по итогам телефонной линии для внутренне перемещенных дал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

— Добрый день. Законно ли требовать у родителей кучу информации, в том числе о финансовом состоянии, для оформления электронного ученического билета? Речь идет о требованиях городской администрации Днепра. Когда наш ребенок потерял билет, чтобы его восстановить, от нас потребовали заполнить анкету с большим количеством данных.

— Согласно Закону Украины «О защите персональных данных», местные власти не имеют никакого права требовать больше информации, чем указано в этом законе.
Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и предоставить эту анкету для оценки нарушения прав.

– Мы переехали и учимся в одной из киевских школ, но не можем получить электронный ученический билет. Администрация школы ссылается на отсутствие защиты персональных данных в ГИОЦ и отказывается предоставлять им реестры учащихся.

— Я знаю, что в Киеве есть несколько школ, имеющих подобную проблему. В столичном Департаменте образования говорят, что есть директора, которые не хотят брать на себя ответственность за передачу персональных данных через незащищенный канал. Единственный выход пока – взять письменную справку из школы, что ребенок является учеником этого заведения и попытаться подать данные самостоятельно в ГИОЦ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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