Чи може дитина з інвалідністю навчатися дистанційно

Добрий день. Чи може дитина-ВПО з інвалідністю навчатися дистанційно у закладі освіти не за місцем проживання? Наприклад, жити в Харкові, а навчатися в Києві?

Навчатися дистанційно дитина з інвалідністю може, але це дуже складно. Багато що залежить від нозології (прим. ред. – виду порушення в дитини, визначеного медичними працівниками). Такій дитині важливо мати фізичний контакт з учителем і асистентом учителя. Потрібно розуміти також, чи буде спроможна школа забезпечити дистанційно такий контакт з урахуванням особливих потреб дитини. Думаю, варто проконсультуватися з цього питання з фахівцями з ІРЦ, щоб почути ще їхню думку.

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