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Чи може дитина з інвалідністю навчатися дистанційно

Чи може дитина з інвалідністю навчатися дистанційно

Відповіді на це та інші питання за підсумками прямої телефонної лінії для внутрішньо переміщених дав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Добрий день. Чи може дитина-ВПО з інвалідністю навчатися дистанційно у закладі освіти не за місцем проживання? Наприклад, жити в Харкові, а навчатися в Києві?

Навчатися дистанційно дитина з інвалідністю може, але це дуже складно. Багато що залежить від нозології (прим. ред. – виду порушення в дитини, визначеного медичними працівниками). Такій дитині важливо мати фізичний контакт з учителем і асистентом учителя. Потрібно розуміти також, чи буде спроможна школа забезпечити дистанційно такий контакт з урахуванням особливих потреб дитини.  Думаю, варто  проконсультуватися з цього питання з фахівцями з ІРЦ, щоб почути ще їхню думку.

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