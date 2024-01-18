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Що робити, якщо з дитини знущаються у школі

Що робити, якщо з дитини знущаються у школі

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов під час прямої телефонної лінії для внутрішньо переміщених осіб розповів, як діяти у разі цькування дитини у школі.

Доброго дня. Наша сім’я перебувала за кордоном, коли повернулися й діти пішли до нової школи, стикнулися з булінгом з боку однокласників. Вчителі та адміністрація школи нічого дієвого не роблять. Порадьте, що краще: боротися за свої права чи змінити школу? І чи можна це зробити посеред навчального року?

Обов’язково потрібно написати заяву на ім’я директора школи і навести факти,  що вказують на ознаки булінгу – дата, час та докладний опис подій. Лише факти – без оцінок та звинувачень.

Важливо, щоб заява була складена відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян”. Якщо складете заяву неправильно – вам можуть відмовити у її прийнятті за формальними ознаками. Можна відправити заяву рекомендованим листом з описом і повідомленням про вручення. Або особисто надати один примірник заяви до школи, а собі залишити копію заяви з позначкою про реєстрацію.

На підставі заяви, відповідно до Наказу МОН № 646 від 28.12.2019 р., директор має негайно скликати постійно діючу комісію з протидії булінгу, яка створюється на початку кожного навчального року, і розглянути вашу заяву.

Також протягом доби з моменту отримання заяви директор повинен повідомити поліцію, яка складає адмінпротокол, проводить розслідування і відкриває провадження у разі підтвердження факту булінгу. Ви маєте також пам’ятати, що ненадання відповіді на ваше звернення протягом 30 календарних днів (у деяких випадках 45 днів), настає адміністративна відповідальність і ви можете сміливо йти до суду з позовною заявою та вимагати накладання стягнення на адміністрацію школи.  

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