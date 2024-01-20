Співробітники швидкої вимагають гроші: куди скаржитися?

Іноді трапляється так, що співробітники швидкої або, як зараз кажуть, екстреної допомоги вимагають гроші за послуги, при тому що всю екстрену медичну допомогу пацієнти мають отримувати абсолютно безкоштовно.
У Національній службі здоров’я України (НСЗУ) нагадали, що якщо лікарі вимагають гроші, слід звернутися з письмовою скаргою до Департаменту охорони здоров’я у вашому місті або регіоні та до НСЗУ:
- зателефонувати до контакт-центру за номером 16-77;
- надіслати листа на поштову адресу: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 19, індекс 04073;
- надіслати листа електронною поштою: [email protected];
- заповнити форму на цьому сайті (натиснути «Зворотній зв’язок»).
Раніше ми розповідали, як викликати екстрені служби, якщо відсутній мобільний зв’язок.