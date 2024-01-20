Співробітники швидкої вимагають гроші: куди скаржитися?

Цей звичайний овоч замінить «Віагру» Цей овоч можна знайти на городі майже кожного українця. А вчені запевняють, що це природний афродизіак для чоловіків. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити Багато послуг «Укрзалізниці», які раніше надавали виключно на вокзалах або залізничних станціях, перейшли в онлайн. Тепер на сайті services.uz.gov.ua можна повідомити про забуті в поїзді речі, замовити вокзального помічника або спеціальний вагон для людей з інвалідністю, а також окремо купити квитки для військовослужбовця або групи людей. «Одеське життя» дізнавалася, скільки коштують такі послуги та які дані потрібні для заповнення онлайн-форм. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ви не відпочиваєте у вихідні, якщо робите це: 8 головних помилок Вихідні пролітають непомітно, і ви відчуваєте, що зовсім не відпочили? Адже часто причина в тому, що ви неправильно проводите цей час і не вмієте перемикатися. Психологи назвали 8 основних помилок, які заважають нам повноцінно відпочити у вихідні. Які ж це помилки, читайте у нашій статті. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ