Чи є обов’язковими благодійні внески в школі

Відповіді на ці та інші запитання за підсумками телефонної лінії для внутрішньо переміщених осіб дав освітній омбудсмен України Сергій Горбачов.

Ми ВПО. У школі, до якої ми почали ходити в Києві, є благодійні внески. За “версією” адміністрації закладу, вони йдуть на оплату працівників охорони. Здаємо по 250 гривень на місяць і влітку, коли канікули, також. Чи мають за ці послуги платити батьки, особливо, якщо ми внутрішньо переселені особи, які й так втратили багато? Чи це все ж таки можна вирішити коштом місцевого бюджету? Чи логічно, щоб держава взяла на себе питання безпеки під час війни?

Перш за все хочу звернути увагу, що батьки не мають здавати гроші або укладати від імені так званого “батьківського комітету” будь-які угоди на охоронні послуги. Благодійні внески – винятково добровільні. Тому будь-які примусові вимагання коштів є поборами. Якщо мова йде про чергових на вході в заклад, то ці посади передбачені штатним розписом і фінансуються з муніципальних коштів (наказ МОН № 1205 від 06.12.2010). Крім того, Міністерство внутрішніх справ України запустило два проєкти. Перший – фахівець із питань безпеки – це цивільна особа, яку наймає місцева влада й допомагає з організацією заходів безпеки у школі.

Другий проєкт – офіцер безпеки, що передбачає чергування поліцейського, який забезпечуватиме фізичну охорону у школі. Я вважаю, що під час війни посилена охорона шкіл – виправдана необхідність, якщо ми дійсно дбаємо про безпеку наших дітей. Питання лише в тому, що в Держбюджеті на 2024 рік не закладено фінансування офіцерів безпеки. Було б логічно, якби на це була виділена субвенція.

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