Анекдот дня: скільки коштує лікування в Одесі

Доброго ранку, одесити! Настали вихідні, які можна присвятити рідним людям, близьким друзям та улюбленим заняттям. “Одеське життя” дарує вам ранкову дозу позитиву – не розгубіть її до наступного випуску ранкового анекдоту.
– Ізя, я в Ізраїлі пройшов курс лікування. Такі дорого – я три тисячі доларів заплатив!
– Давиде, за такі гроші Ви могли б у нас в Одесі лікуватися цілий рік!
– Ви, безумовно, маєте рацію! Ще б і на похорон вистачило…
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