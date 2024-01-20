Анекдот дня: скільки коштує лікування в Одесі

– Ізя, я в Ізраїлі пройшов курс лікування. Такі дорого – я три тисячі доларів заплатив!

– Давиде, за такі гроші Ви могли б у нас в Одесі лікуватися цілий рік!

– Ви, безумовно, маєте рацію! Ще б і на похорон вистачило…

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