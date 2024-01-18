Чи можуть вигнати зі школи за погану поведінку та погане навчання

– Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо в дитини у школі погана поведінка та погано навчається, чи мають право нас вигнати зі школи?

– Ні, не мають такого права. Українське законодавство передбачає лише один випадок – коли за підсумками навчання в 9-му класі профільного закладу освіти дитина з профільних дисциплін отримала оцінки 3 бали й нижче за 12-бальною шкалою. Наприклад, дитина навчається у фізико-математичному ліцеї та отримала 3 або менше бали з фізики чи з математики. Тоді її можуть не зарахувати до 10-го класу.

Але батьки мають усвідомити, що погана поведінка дитини порушує право на здобуття якісної освіти інших учнів у класі. Батькам потрібно налагодити контакт із дитиною та вчителями. Варто залучити шкільного психолога і дати йому дозвіл для роботи з дитиною, щоб зрозуміти причини такої поведінки. Він зробить психологічну діагностику класу та дитини й, за потреби, проведе необхідну роботу в класі та корекційну роботу з дитиною, щоб покращити ситуацію. Психолог також може рекомендувати батькам звернутися до інших фахівців. Батьки також можуть звернутися до психолога за межами школи.

Часто, захищаючи права власної дитини, батьки забувають про права інших учнів. Виникають конфліктні ситуації, які впливають на всіх учасників освітнього процесу. Крім того, кожному з нас важливо пам’ятати, що, крім прав, ми маємо також обов’язки та несемо відповідальність за наші дії та дії неповнолітніх дітей.

Маємо пам’ятати просту тезу: моє право забезпечено тим, як людина поруч виконує свої обов’язки, і навпаки – мій обов’язок полягає в тому, щоб права інших людей поруч були також забезпечені. Але, на жаль, у нашому посттоталітарному суспільстві такий логічний ланцюжок ще не прижився в головах усіх українців.

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