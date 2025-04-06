Євгенія Подмаркова – авторка коротких оповідань, громадська активістка та волонтерка, вирішила поділитися сімейними рецептами своєї родини. Разом із мамою вони розбирали числені дописи, блокнотики, папірці, прикрашені різнокольоровими та подекуди вицвітлими помітками та плямами, переписували та перекладали. Всі ці рецепти – дійсно живі. Деякі з них перевірені не те що роками, а століттями, як то двохсотрічний рецепт паски до Великодня або ще старіший, «Золотий мармелад», який готувала на кабиці прапрабабуся Євгенії Уляна Омелянівна.

– Звісно, любі друзі, я точно знаю, що ваші мами, бабусі, і ви самі готуєте краще за всіх, але все ж таки беру на себе сміливість та пропоную вашій увазі невеличку частинку тієї самої одеської кухні – написала Євгенія в передмові.

Авторка відразу зауважує, що не претендує на канонічність рецептів, адже в одеській кухні правильно лише те, що смачно. Саме тому тут чотири рецепти ікри із синіх, три рецепти форшмака (від мами, від Дориної мами) та вісім компактних але насичених розділи.

Гортаючи сторінки, ми ще раз переконуємось в надзвичайній різноманітності традицій та культур, які були завжди представлені на будь якому одеському столі. Тут і помідори по-вірменськи, і цимес, і рецепт чебуреків, привезений від кримських греків. До більшості з рецептів додані коментарі авторки, звідки ця страва (від подруги, від мами, бабусі або тьоті Емми) їхня одеська назва, як то «Одеський пеніцилін» та поради щодо приготування.

Євгенія зізнається, що дізналася багато нового, поки готувала цю збірку, тож тепер дізнаватися щось нове – черга читачів.

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Фото авторки