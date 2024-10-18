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Новий «Гастроном» на Дерибасівській: атмосфера одеського дворика, знайомі страви та солодкі коти (фото)

Новий «Гастроном» на Дерибасівській: атмосфера одеського дворика, знайомі страви та солодкі коти (фото)

Зазвичай нові ресторани в Одесі відкриваються напередодні туристичного сезону – навесні або на початку літа, і налаштовані перш за все на туристів. Але навіть у воєнний вересень у нашому місті відкрилося десять нових закладів, тобто їхні власники налаштовані на те, що переживуть «мертвий» зимовий сезон разом з одеситами. Це не завжди великі ресторани — в цьому переліку багато кондитерських та кавʼярень. Але ми сьогодні розкажемо про новий заклад на головній туристичній вулиці міста — «Гастроном» на Дерибасівській, за рогом від Оперного театру.

Увага! Цей матеріал не є рекламним і відображає лише субʼєктивну думку автора!

Де шукати «Гастроном» на Дерибасівській?

Гастроном на Дерибасівській на вулиці
Гастроном на Дерибасівській на вулиці

Якщо, прогулюючись вулицею Дерибасівська, ви побачили ностальгічну тантамареску, величезного кота та людей в «рябчиках», значить, ви прийшли. Це – новий ресторан одеської кухні «Гастроном». Старожили, напевно, скажуть, що ніякого гастронома в цьому історичному будинку ніколи не було, і матимуть рацію. Молодь відповість – ну то й що, тепер буде, і теж не помилиться. Ще один заклад з одеською кухнею — це завжди добре. Загляньмо всередину.

Тут на нас чекає цікавий у своїх деталях простір – два поверхи зі столиками та ще один підвальний, куди ведуть ажурні гвинтові сходи. Внизу знаходиться робоча зона: кухня, господарські приміщення та гостьова туалетна зона. Це місце виглядає не зовсім звично. Дизайнер вирішив винести умивальники в центр просторої зали. Навколо цього острову розвішена білизна, стоять тази, на стінах – старі афіші та таблички. Все виглядає, як одна велика фотозона в старому одеському дворику.

Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині
Гастроном на Дерибасівській всередині

Дизайн обідньої зали обох поверхів також виконаний в «одеському стилі» з безліччю цікавих деталей, які хочеться сфотографувати. Це й кумедні написи, килими, які «сушаться на балконі», старі ваги на прилавку, де торгують випічкою, консервацією та заморозкою власного виробництва. Водночас стільці та диванчики комфортні і нібито пропонують посидіти  якнайдовше.

Що в меню: одеські спеціалітети та заморські вина

Гастроном на Дерибасівській меню

Давайте подивимось, що в меню. В «Гастрономі» пропонують меню паперове і в електронному вигляді. Паперове виконане в стилі закладу і ілюстроване не лише світлинами страв, а й гастрономічною графікою.

Перелік рясніє знайомими з дитинства назвами і поділений на розділи: сніданок, закусончик, супчики, салатики. Також тут є і «улов дня» – дуже важливий розділ одеської кухні, який зараз через обʼєктивні обставини майже зник в одеських ресторанах.

Ціни на «улов» немаленькі: бичок — 319 грн (400 г), мойва — 170 грн (200 г), але й на Привозі ця найдоступніша колись рибка зараз коштує, як заморські делікатеси.

Також в меню є страви з сібасом, дорадо і декілька варіантів мідій.

Сніданки подаються до обіду і можуть в принципі цей обід замінити. Наприклад, порція шакшуки — 400 грамів,  бріош з лососем, яйцем та сиром «Я ваша тітонька» — 250 грамів, «Одеський сніданок» яєчня з беконом — 200 грамів.

Втім, серед традиційних одеських страв можна знайти вкраплення популярної сучасної міжнародної кулінарії: бутерброди з авокадо, фіш енд чіпс, хелсі салат, мідії в азійському стилі та інше.

Десерти представлені класичними одеськими солодощами – наполеонами, медовиком, чорносливом, крем-брюле. Треба зазначити, що, попри стандартність набору, вибрати десерт дуже важко. Нижче розкажу, чому.

Ну і те, що розчарувало, – винна карта. На жаль, одеські страви тут пропонують запивати лише іноземними винами. Так, років двісті тому в одеських ресторанах пили виключно французькі, італійські або грецькі вина. Але вже з середини 19 століття місцеві заклади пропонували своїм гостям «кращі бессарабські вина та одеське шампанське». Дивно, що при нинішньому виборі достойних локальних вин я не знайшла жодного в даному закладі. Те ж саме стосується й пива. Якоюсь мірою відсутність локального алкоголю компенсують наявністю крафтового самогону, бренді та вишневої настоянки.

Цитати з меню

  • Ліниві вареники з кремом — 199 UAH
  • Тюлька власного посолу з картоплею — 159 UAH
  • Ікра із синеньких — 139 UAH
  • Биточки з тюлечки — 159 UAH
  • Реберце до борщу — 55 UAH
  • Бульйончик з локшиною — 149 UAH
  • Салат з печених овочів — 179 UAH
  • Голубці — 189 UAH
  • Печінка по-одеськи — 239 UAH
  • Вареники з вишнею — 189 UAH
  • Медовик «Гастроном» — 259 UAH
  • Наполеон «Бризки шампанського» — 299 UAH
  • Чорнослив — 189 UAH
  • Борщ — 149 UAH

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Для знайомства з одеською кухнею в «Гастрономі» я замовила юшку (149 грн), бутерброд з форшмаком (159 грн), цацу (129 грн), лимонад (89 грн) і крем-брюле (259 грн) з американо (49 грн).

Очікувала недовго. Першу страву, бутерброд з форшмаком та лимонад, принесли швидко. Страва виглядала красиво: на великому шматочку чорного підсмаженого хліба викладені купками форшмак, маринована цибуля та мікрозелень. Закуска смачна, проте їсти було дуже незручно.

Чесний відгук

Гастроном на Дерибасівській страви
Гастроном на Дерибасівській страви
Гастроном на Дерибасівській страви
Гастроном на Дерибасівській страви
Гастроном на Дерибасівській страви
Гастроном на Дерибасівській страви

Юшка. До рибної юшки претензій більше. І це, перш за все, стосується кількості моркви. Її було стільки, що можна було б подумати, що це суп з моркви, а не рибна юшка. До того ж вона не надто навариста. Офіціант попередила, що юшка має виражений аромат «димку», і це не всім буває до смаку. Але я не відчула особливо вираженого аромату. Навпаки, в цій юшці мені не вистачало яскравості та насиченості. Але якщо ви на дієті, то вона добре впишеться у ваш раціон.

Цаца – смачна, з балтійської кільки, в міру солона та не пересмажена. Рибка не гірчила і після неї не було печії – це означає, що олія у фритюрі була свіжою.

А ось що дійсно потішило – то це десерти. Відчувається, що кондитер  підійшов до справи нестандартно і з видумкою, перетворивши звичайні десерти на поп-арт атракцію. Так, медовик виглядає як ящик, всередині якого лежить срібляста рибка. Наполеон знаходиться в стакані та виглядає дуже нарядно. Мусовий котик – це… скульптура кота доволі великого розміру! Очі розбігаються! Я обрала крем-брюле з віскі та карамеллю. Мені принесли креманку з десертом, на поверхні якого примостився вершково-мусовий котик, покритий шаром білої глазурі. Всередині кота сховалася малинова начинка, яка збалансовує солодкий крем.

Загальні враження

Гастроном на Дерибасівській чек

Звісно, не варто складати категоричне загальне враження про заклад лише за трьома стравами, і ми не маємо на меті образити або розкритикувати той чи інший заклад. Саме тому відзначаємо і позитивні моменти, і недоліки. Сподіваємось, наша думка буде корисною як майбутнім відвідувачам, так і рестораторам.

Позитивні моменти:

  • одеська кухня, велика кількість рибних страв;
  • дизайн з увагою на колоритні деталі, нестандартна туалетна кімната, красиве меню;
  • комфортні меблі;
  • музичне оформлення: тихо грає приємний джаз;
  • ввічливе обслуговування (водночас трохи здивувало, що внутрішні робочі питання працівники закладу вирішували дуже гучно);
  • нестандартне вирішення звичайних десертів.

Мінуси:

  • відсутність локальних вин та пива;
  • незручна подача деяких страв.

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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