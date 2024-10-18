Новий «Гастроном» на Дерибасівській: атмосфера одеського дворика, знайомі страви та солодкі коти (фото)

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Де шукати «Гастроном» на Дерибасівській?

Якщо, прогулюючись вулицею Дерибасівська, ви побачили ностальгічну тантамареску, величезного кота та людей в «рябчиках», значить, ви прийшли. Це – новий ресторан одеської кухні «Гастроном». Старожили, напевно, скажуть, що ніякого гастронома в цьому історичному будинку ніколи не було, і матимуть рацію. Молодь відповість – ну то й що, тепер буде, і теж не помилиться. Ще один заклад з одеською кухнею — це завжди добре. Загляньмо всередину.

Тут на нас чекає цікавий у своїх деталях простір – два поверхи зі столиками та ще один підвальний, куди ведуть ажурні гвинтові сходи. Внизу знаходиться робоча зона: кухня, господарські приміщення та гостьова туалетна зона. Це місце виглядає не зовсім звично. Дизайнер вирішив винести умивальники в центр просторої зали. Навколо цього острову розвішена білизна, стоять тази, на стінах – старі афіші та таблички. Все виглядає, як одна велика фотозона в старому одеському дворику.

Дизайн обідньої зали обох поверхів також виконаний в «одеському стилі» з безліччю цікавих деталей, які хочеться сфотографувати. Це й кумедні написи, килими, які «сушаться на балконі», старі ваги на прилавку, де торгують випічкою, консервацією та заморозкою власного виробництва. Водночас стільці та диванчики комфортні і нібито пропонують посидіти якнайдовше.

Що в меню: одеські спеціалітети та заморські вина

Давайте подивимось, що в меню. В «Гастрономі» пропонують меню паперове і в електронному вигляді. Паперове виконане в стилі закладу і ілюстроване не лише світлинами страв, а й гастрономічною графікою.

Перелік рясніє знайомими з дитинства назвами і поділений на розділи: сніданок, закусончик, супчики, салатики. Також тут є і «улов дня» – дуже важливий розділ одеської кухні, який зараз через обʼєктивні обставини майже зник в одеських ресторанах.

Ціни на «улов» немаленькі: бичок — 319 грн (400 г), мойва — 170 грн (200 г), але й на Привозі ця найдоступніша колись рибка зараз коштує, як заморські делікатеси.

Також в меню є страви з сібасом, дорадо і декілька варіантів мідій.

Сніданки подаються до обіду і можуть в принципі цей обід замінити. Наприклад, порція шакшуки — 400 грамів, бріош з лососем, яйцем та сиром «Я ваша тітонька» — 250 грамів, «Одеський сніданок» яєчня з беконом — 200 грамів.

Втім, серед традиційних одеських страв можна знайти вкраплення популярної сучасної міжнародної кулінарії: бутерброди з авокадо, фіш енд чіпс, хелсі салат, мідії в азійському стилі та інше.

Десерти представлені класичними одеськими солодощами – наполеонами, медовиком, чорносливом, крем-брюле. Треба зазначити, що, попри стандартність набору, вибрати десерт дуже важко. Нижче розкажу, чому.

Ну і те, що розчарувало, – винна карта. На жаль, одеські страви тут пропонують запивати лише іноземними винами. Так, років двісті тому в одеських ресторанах пили виключно французькі, італійські або грецькі вина. Але вже з середини 19 століття місцеві заклади пропонували своїм гостям «кращі бессарабські вина та одеське шампанське». Дивно, що при нинішньому виборі достойних локальних вин я не знайшла жодного в даному закладі. Те ж саме стосується й пива. Якоюсь мірою відсутність локального алкоголю компенсують наявністю крафтового самогону, бренді та вишневої настоянки.

Цитати з меню

Ліниві вареники з кремом — 199 UAH

Тюлька власного посолу з картоплею — 159 UAH

Ікра із синеньких — 139 UAH

Биточки з тюлечки — 159 UAH

Реберце до борщу — 55 UAH

Бульйончик з локшиною — 149 UAH

Салат з печених овочів — 179 UAH

Голубці — 189 UAH

Печінка по-одеськи — 239 UAH

Вареники з вишнею — 189 UAH

Медовик «Гастроном» — 259 UAH

Наполеон «Бризки шампанського» — 299 UAH

Чорнослив — 189 UAH

Борщ — 149 UAH

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Для знайомства з одеською кухнею в «Гастрономі» я замовила юшку (149 грн), бутерброд з форшмаком (159 грн), цацу (129 грн), лимонад (89 грн) і крем-брюле (259 грн) з американо (49 грн).

Очікувала недовго. Першу страву, бутерброд з форшмаком та лимонад, принесли швидко. Страва виглядала красиво: на великому шматочку чорного підсмаженого хліба викладені купками форшмак, маринована цибуля та мікрозелень. Закуска смачна, проте їсти було дуже незручно.

Чесний відгук

Юшка. До рибної юшки претензій більше. І це, перш за все, стосується кількості моркви. Її було стільки, що можна було б подумати, що це суп з моркви, а не рибна юшка. До того ж вона не надто навариста. Офіціант попередила, що юшка має виражений аромат «димку», і це не всім буває до смаку. Але я не відчула особливо вираженого аромату. Навпаки, в цій юшці мені не вистачало яскравості та насиченості. Але якщо ви на дієті, то вона добре впишеться у ваш раціон.

Цаца – смачна, з балтійської кільки, в міру солона та не пересмажена. Рибка не гірчила і після неї не було печії – це означає, що олія у фритюрі була свіжою.

А ось що дійсно потішило – то це десерти. Відчувається, що кондитер підійшов до справи нестандартно і з видумкою, перетворивши звичайні десерти на поп-арт атракцію. Так, медовик виглядає як ящик, всередині якого лежить срібляста рибка. Наполеон знаходиться в стакані та виглядає дуже нарядно. Мусовий котик – це… скульптура кота доволі великого розміру! Очі розбігаються! Я обрала крем-брюле з віскі та карамеллю. Мені принесли креманку з десертом, на поверхні якого примостився вершково-мусовий котик, покритий шаром білої глазурі. Всередині кота сховалася малинова начинка, яка збалансовує солодкий крем.

Загальні враження

Звісно, не варто складати категоричне загальне враження про заклад лише за трьома стравами, і ми не маємо на меті образити або розкритикувати той чи інший заклад. Саме тому відзначаємо і позитивні моменти, і недоліки. Сподіваємось, наша думка буде корисною як майбутнім відвідувачам, так і рестораторам.

Позитивні моменти:

одеська кухня, велика кількість рибних страв;

дизайн з увагою на колоритні деталі, нестандартна туалетна кімната, красиве меню;

комфортні меблі;

музичне оформлення: тихо грає приємний джаз;

ввічливе обслуговування (водночас трохи здивувало, що внутрішні робочі питання працівники закладу вирішували дуже гучно);

нестандартне вирішення звичайних десертів.

Мінуси:

відсутність локальних вин та пива;

незручна подача деяких страв.

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