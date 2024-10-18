Новий «Гастроном» на Дерибасівській: атмосфера одеського дворика, знайомі страви та солодкі коти (фото)

Зазвичай нові ресторани в Одесі відкриваються напередодні туристичного сезону – навесні або на початку літа, і налаштовані перш за все на туристів. Але навіть у воєнний вересень у нашому місті відкрилося десять нових закладів, тобто їхні власники налаштовані на те, що переживуть «мертвий» зимовий сезон разом з одеситами. Це не завжди великі ресторани — в цьому переліку багато кондитерських та кавʼярень. Але ми сьогодні розкажемо про новий заклад на головній туристичній вулиці міста — «Гастроном» на Дерибасівській, за рогом від Оперного театру.
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Де шукати «Гастроном» на Дерибасівській?
Якщо, прогулюючись вулицею Дерибасівська, ви побачили ностальгічну тантамареску, величезного кота та людей в «рябчиках», значить, ви прийшли. Це – новий ресторан одеської кухні «Гастроном». Старожили, напевно, скажуть, що ніякого гастронома в цьому історичному будинку ніколи не було, і матимуть рацію. Молодь відповість – ну то й що, тепер буде, і теж не помилиться. Ще один заклад з одеською кухнею — це завжди добре. Загляньмо всередину.
Тут на нас чекає цікавий у своїх деталях простір – два поверхи зі столиками та ще один підвальний, куди ведуть ажурні гвинтові сходи. Внизу знаходиться робоча зона: кухня, господарські приміщення та гостьова туалетна зона. Це місце виглядає не зовсім звично. Дизайнер вирішив винести умивальники в центр просторої зали. Навколо цього острову розвішена білизна, стоять тази, на стінах – старі афіші та таблички. Все виглядає, як одна велика фотозона в старому одеському дворику.
Дизайн обідньої зали обох поверхів також виконаний в «одеському стилі» з безліччю цікавих деталей, які хочеться сфотографувати. Це й кумедні написи, килими, які «сушаться на балконі», старі ваги на прилавку, де торгують випічкою, консервацією та заморозкою власного виробництва. Водночас стільці та диванчики комфортні і нібито пропонують посидіти якнайдовше.
Що в меню: одеські спеціалітети та заморські вина
Давайте подивимось, що в меню. В «Гастрономі» пропонують меню паперове і в електронному вигляді. Паперове виконане в стилі закладу і ілюстроване не лише світлинами страв, а й гастрономічною графікою.
Перелік рясніє знайомими з дитинства назвами і поділений на розділи: сніданок, закусончик, супчики, салатики. Також тут є і «улов дня» – дуже важливий розділ одеської кухні, який зараз через обʼєктивні обставини майже зник в одеських ресторанах.
Ціни на «улов» немаленькі: бичок — 319 грн (400 г), мойва — 170 грн (200 г), але й на Привозі ця найдоступніша колись рибка зараз коштує, як заморські делікатеси.
Також в меню є страви з сібасом, дорадо і декілька варіантів мідій.
Сніданки подаються до обіду і можуть в принципі цей обід замінити. Наприклад, порція шакшуки — 400 грамів, бріош з лососем, яйцем та сиром «Я ваша тітонька» — 250 грамів, «Одеський сніданок» яєчня з беконом — 200 грамів.
Втім, серед традиційних одеських страв можна знайти вкраплення популярної сучасної міжнародної кулінарії: бутерброди з авокадо, фіш енд чіпс, хелсі салат, мідії в азійському стилі та інше.
Десерти представлені класичними одеськими солодощами – наполеонами, медовиком, чорносливом, крем-брюле. Треба зазначити, що, попри стандартність набору, вибрати десерт дуже важко. Нижче розкажу, чому.
Ну і те, що розчарувало, – винна карта. На жаль, одеські страви тут пропонують запивати лише іноземними винами. Так, років двісті тому в одеських ресторанах пили виключно французькі, італійські або грецькі вина. Але вже з середини 19 століття місцеві заклади пропонували своїм гостям «кращі бессарабські вина та одеське шампанське». Дивно, що при нинішньому виборі достойних локальних вин я не знайшла жодного в даному закладі. Те ж саме стосується й пива. Якоюсь мірою відсутність локального алкоголю компенсують наявністю крафтового самогону, бренді та вишневої настоянки.
Цитати з меню
- Ліниві вареники з кремом — 199 UAH
- Тюлька власного посолу з картоплею — 159 UAH
- Ікра із синеньких — 139 UAH
- Биточки з тюлечки — 159 UAH
- Реберце до борщу — 55 UAH
- Бульйончик з локшиною — 149 UAH
- Салат з печених овочів — 179 UAH
- Голубці — 189 UAH
- Печінка по-одеськи — 239 UAH
- Вареники з вишнею — 189 UAH
- Медовик «Гастроном» — 259 UAH
- Наполеон «Бризки шампанського» — 299 UAH
- Чорнослив — 189 UAH
- Борщ — 149 UAH
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Для знайомства з одеською кухнею в «Гастрономі» я замовила юшку (149 грн), бутерброд з форшмаком (159 грн), цацу (129 грн), лимонад (89 грн) і крем-брюле (259 грн) з американо (49 грн).
Очікувала недовго. Першу страву, бутерброд з форшмаком та лимонад, принесли швидко. Страва виглядала красиво: на великому шматочку чорного підсмаженого хліба викладені купками форшмак, маринована цибуля та мікрозелень. Закуска смачна, проте їсти було дуже незручно.
Чесний відгук
Юшка. До рибної юшки претензій більше. І це, перш за все, стосується кількості моркви. Її було стільки, що можна було б подумати, що це суп з моркви, а не рибна юшка. До того ж вона не надто навариста. Офіціант попередила, що юшка має виражений аромат «димку», і це не всім буває до смаку. Але я не відчула особливо вираженого аромату. Навпаки, в цій юшці мені не вистачало яскравості та насиченості. Але якщо ви на дієті, то вона добре впишеться у ваш раціон.
Цаца – смачна, з балтійської кільки, в міру солона та не пересмажена. Рибка не гірчила і після неї не було печії – це означає, що олія у фритюрі була свіжою.
А ось що дійсно потішило – то це десерти. Відчувається, що кондитер підійшов до справи нестандартно і з видумкою, перетворивши звичайні десерти на поп-арт атракцію. Так, медовик виглядає як ящик, всередині якого лежить срібляста рибка. Наполеон знаходиться в стакані та виглядає дуже нарядно. Мусовий котик – це… скульптура кота доволі великого розміру! Очі розбігаються! Я обрала крем-брюле з віскі та карамеллю. Мені принесли креманку з десертом, на поверхні якого примостився вершково-мусовий котик, покритий шаром білої глазурі. Всередині кота сховалася малинова начинка, яка збалансовує солодкий крем.
Загальні враження
Звісно, не варто складати категоричне загальне враження про заклад лише за трьома стравами, і ми не маємо на меті образити або розкритикувати той чи інший заклад. Саме тому відзначаємо і позитивні моменти, і недоліки. Сподіваємось, наша думка буде корисною як майбутнім відвідувачам, так і рестораторам.
Позитивні моменти:
- одеська кухня, велика кількість рибних страв;
- дизайн з увагою на колоритні деталі, нестандартна туалетна кімната, красиве меню;
- комфортні меблі;
- музичне оформлення: тихо грає приємний джаз;
- ввічливе обслуговування (водночас трохи здивувало, що внутрішні робочі питання працівники закладу вирішували дуже гучно);
- нестандартне вирішення звичайних десертів.
Мінуси:
- відсутність локальних вин та пива;
- незручна подача деяких страв.
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