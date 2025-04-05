Сьогодні Надія Адамова ділиться рецептом «білої каші» з читачами «Одеського життя».

Інгредієнти:

Рис – одна склянка;

Пшоно – одна склянка;

Вода – 1 літр;

Молоко – 1 літр;

Молоко кисле – 1 літр;

Масло вершкове – 200 г;

Сметана – 1 літр;

Цибуля – 4 шт. (за смаком).

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Спосіб приготування:

Пшоно і рис потрібно добре промити у кількох водах, аж поки вода не стане прозорою. Пшоно – на хвилин 15-20 замочити, щоб з нього вийшла гіркота.

Беремо велику каструлю. Наливаємо літр води, кришимо туди дві цибулини, даємо прокипіти декілька хвилин. Потім опускаємо в цей окріп пшоно, хвилин п’ять проварюємо.

Далі висипаємо рис. Ретельно перемішуємо. Все варимо, постійно помішуючи, щоб не підгоріло.

Коли вода википить, треба лити молоко, постійно помішуючи. Як закипить, додаємо літр кислого молока. Знову закипіло – літр сметани і наприкінці 200 грамів вершкового масла.

Кашу треба варити до тих пір, поки загусне. Весь час не забувайте помішувати.

Окремо смажимо мілко нарізане сало (робимо шкварочки), підсмажуємо цибулю. Цією підливою густо поливаємо кашу перед тим, як подати на стіл.

Смачного!

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