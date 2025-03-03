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Де шукати точку Ч?

Парк Марка Твена, колишній Горького, – улюблене місце для прогулянок не лише жителів Черьомушок. Нещодавно «Одеське життя» показало, як романтично виглядає цей парк ввечері, але і вдень тут багато відвідувачів, частіше за все – родини з дітьми, тому питання, де нагодувати зголоднілу дитину після біганини на свіжому повітрі – дуже актуальне. Зараз в парку з десяток різних кафе та невеликих ресторанчиків.

Деякі з них працюють вже не один десяток років. Але я вирішила завітати до «Великої Чебуречі». За цим закладом я слідкую в Інстаграмі майже з моменту його відкриття – воєнного травня 2023 року. Це кафе легко знайти, орієнтир – кінотеатр «Сінема-Парк». В теплу пору року тут працює літній майданчик, а також відбувається продаж чебуреків з вікна на вулицю.

Від привокзальної їжі до національної спадщини

Інтерес до чебуреків повернувся декілька років тому. Якось непомітно чебуреки «переʼїхали» з будочок на ринках, пляжах та привокзальних площ до меню ресторанів та кафе. В 2022 році Міністерство культури України внесло їх в перелік нематеріальної спадщини, як кримськотатарську традицію. В такому контексті правильно називати страву «чиберек». Слово «çiberek» утворюється поєднанням слів «çiy» – сирої, «börek» – м’ясна м’якоть. В офіційному досʼє зазначено: «Це пиріжок з м’ясним фаршем, обсмажений в олії. Більшість жителів України знають цю страву під назвою «чебурек»». Саме так називають страву в усіх одеських закладах, навіть в кафе кримськотатарської кухні «Хаджибей» та «Крим».

Повернімося у «Велику Чебуречу»

Всередині закладу багато світла та столиків, як маленьких, так і на компанію. Є дитячий куточок з іграшками та полички з сучасною літературою для дорослих. Стіни прикрашені жартівливими неоновими написами.

Кухня – відкрита, але запаху смаженої олії та диму всередині немає, отже витяжка працює відмінно.

А що в меню?

На початку свого існування в кафе пропонували лише чебуреки. Але з часом, я так розумію, під впливом вподобань та запиту відвідувачів, тут зʼявилися піца, бургери, страви у фритюрі, дитяче меню, а нещодавно – ще й пончики (нещодавно ми розповідали, де в Одесі знаходиться кафе, в якому готують десятки видів пончиків)

Серед новинок – український борщ (147 грн), чебуреча з полуницею та морозивом (125 грн) та себадас (115 грн) – сардинський десерт із тонкого тіста з сиром, щедро политий медом (виглядає, як круглий чебурек).

Також тут постійно зʼявляються спеціальні пропозиції, зазвичай вигідні саме для родин або великих компаній. Діє доставка по місту через службу таксі та власна – по району. В барній карті можна знайти все: від чаю до віскі та джину. Цікаво, що чай і квас та інші безалкогольні напої коштують дорожче, ніж келих локального вина на розлив. Втім, окрема вдячність за присутність в меню айрану. Адже, на мою думку, саме чай та айран найкраще пасують до цієї страви.

Цитати з меню:

Велика Чебуреча з телятиною – 169 грн

Сирна Чебуреча (чотири види сиру) – 135 грн

Чебуреча з бараниною – 139 грн

Піца 4 сири – 245 грн

Бургер із яловичини – 189 грн

Сет «Сімейна насолода» (Піци «Маргарита» та «Чотри мʼяса», нагетси, картопля фрі, 2 коли) – 599 грн

Пончики – 75 грн

Чебуреча з яблуком та корицею – 99 грн

Американо – 41 грн

Какао – 59 грн

Айран турецький – 45 грн

Домашній квас – 65 грн

Вино гранатове – 59 грн

Не лише модні, а й смачні

Для того, щоб трохи познайомитися з різними смаками та видами чебуреків, я замовила: класичний чебурек з бараниною (139 грн), чорний чебурек з телятиною та сиром (135 грн), сирний чебурек на дровах (125 грн), солодку вишневу чебуречу (99 грн).

Офіціантка попередила, що замовлення буде готуватися 5-10 хвилин. Страви принесли швидко, одну після одної. Кожен чебурек подається на металевій таці з соусами та яскравими помаранчевими резиновими рукавичками. Інших приборів не подається. У подачі відчувається, що люди, які вигадали таке поєднання, добре розуміються на інста-фото, адже такі яскраві кольори виглядають дуже симпатично.

Чебурек з телятиною чорний

Всі чебуреки дійсно великі і обʼємні. Щоб було комфортно їсти, треба притиснути тісто руками, а потім скласти у декілька разів.

Чебурек з бараниною виявився надзвичайно соковитим, з характерним для цього мʼяса смаком. Чорний чебурек з телятиною виглядає дуже ефектно, але на смак тісто мало чим відрізнялось від класичного.

Чебурек з бараниною

Чебурек з сиром на дровах відрізняється від своїх смажених «побратимів». Він скоріш нагадує сулугуні в лаваші, зі шматочками помідорів, але в ніжнішому тісті, яке в печі зовні стало більш схожим на корж неаполітанської піци.

Чебурек на дровах

Сама не очікувала, але мені сподобався й вишневий чебурек. Його посипають мигдальними пелюстками і подають з шоколадним кремом.

Чебурек з вишнею

Всі чебуреки були соковитими, а тісто залишалося хрумким деякий час. Порція велика і одного-двох штук вистачить, щоб добряче наїстися. Чебуреки на дровах сподобаються тим, хто слідкує за фігурою або не любить смаженого тіста. Різноманітні солодкі начинки стануть у подобі всім любителям експериментів і нестандартних смаків.

Рахунок за чотири чебуреки, чай та айран склав 444 гривні.

Загальне враження

Заклад залишив лише приємні враження. Чистота в кафе, швидкість та якість обслуговування, асортимент страв та напоїв – все було на висоті.

Судячи з наповненості кафе та кількості відвідувачів посеред робочого дня, місцеві мешканці бувають тут регулярно. А це – найкраща рекомендація.

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