меню
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Нагадаю, що матеріал не є рекламним, а рахунок оплачується редакцією. Всі враження та оцінки відображають суто субʼєктивний смак автора. 

Де шукати точку Ч?

кафе

Парк Марка Твена, колишній Горького, – улюблене місце для прогулянок не лише жителів Черьомушок. Нещодавно «Одеське життя» показало, як романтично виглядає цей парк ввечері, але і вдень тут багато відвідувачів, частіше за все – родини з дітьми, тому питання, де нагодувати зголоднілу дитину після біганини на свіжому повітрі – дуже актуальне. Зараз в парку з десяток різних кафе та невеликих ресторанчиків.

кафе

Деякі з них працюють вже не один десяток років. Але я вирішила завітати до «Великої Чебуречі». За цим закладом я слідкую в Інстаграмі майже з моменту його відкриття – воєнного травня 2023 року. Це кафе легко знайти, орієнтир – кінотеатр «Сінема-Парк». В теплу пору року тут працює літній майданчик, а також відбувається продаж чебуреків з вікна на вулицю. 

Від привокзальної їжі до національної спадщини

чебуреки 4 шт

Інтерес до чебуреків повернувся декілька років тому. Якось непомітно чебуреки «переʼїхали» з будочок на ринках, пляжах та привокзальних площ до меню ресторанів та кафе. В 2022 році Міністерство культури України внесло їх в перелік нематеріальної спадщини, як кримськотатарську традицію. В такому контексті правильно називати страву «чиберек». Слово «çiberek» утворюється поєднанням слів «çiy» – сирої, «börek» – м’ясна м’якоть. В офіційному досʼє зазначено: «Це пиріжок з м’ясним фаршем, обсмажений в олії. Більшість жителів України знають цю страву під назвою «чебурек»». Саме так називають страву в усіх одеських закладах, навіть в кафе кримськотатарської кухні «Хаджибей» та «Крим». 

Повернімося у «Велику Чебуречу»

кафе

Всередині закладу багато світла та столиків, як маленьких, так і на компанію. Є дитячий куточок з іграшками та полички з сучасною літературою для дорослих. Стіни прикрашені жартівливими неоновими написами.

кафе

Кухня – відкрита, але запаху смаженої олії та диму всередині немає, отже витяжка працює відмінно.

А що в меню?

меню

На початку свого існування в кафе пропонували лише чебуреки. Але з часом, я так розумію, під впливом вподобань та запиту відвідувачів, тут зʼявилися піца, бургери, страви у фритюрі, дитяче меню, а нещодавно – ще й пончики (нещодавно ми розповідали, де в Одесі знаходиться кафе, в якому готують десятки видів пончиків)

меню

Серед новинок – український борщ (147 грн), чебуреча з полуницею та морозивом (125 грн) та себадас (115 грн) – сардинський десерт із тонкого тіста з сиром, щедро политий медом (виглядає, як круглий чебурек). 

меню

Також тут постійно зʼявляються спеціальні пропозиції, зазвичай вигідні саме для родин або великих компаній. Діє доставка по місту через службу таксі та власна – по району. В барній карті можна знайти все: від чаю до віскі та джину. Цікаво, що чай і квас та інші безалкогольні напої коштують дорожче, ніж келих локального вина на розлив. Втім, окрема вдячність за присутність в меню айрану. Адже, на мою думку, саме чай та айран найкраще пасують до цієї страви.

Цитати з меню: 

  • Велика Чебуреча з телятиною – 169 грн
  • Сирна Чебуреча (чотири види сиру) – 135 грн
  • Чебуреча з бараниною – 139 грн
  • Піца 4 сири – 245 грн
  • Бургер із яловичини – 189 грн 
  • Сет «Сімейна насолода» (Піци «Маргарита» та «Чотри мʼяса», нагетси, картопля фрі, 2 коли) – 599 грн
  • Пончики – 75 грн 
  • Чебуреча з яблуком та корицею – 99 грн
  • Американо – 41 грн 
  • Какао – 59 грн
  • Айран турецький – 45 грн 
  • Домашній квас – 65 грн 
  • Вино гранатове – 59 грн 

Не лише модні, а й смачні

чебуреки разом

Для того, щоб трохи познайомитися з різними смаками та видами чебуреків, я замовила: класичний чебурек з бараниною (139 грн), чорний чебурек з телятиною та сиром (135 грн), сирний чебурек на дровах (125 грн), солодку вишневу чебуречу (99 грн).

Офіціантка попередила, що замовлення буде готуватися 5-10 хвилин. Страви принесли швидко, одну після одної. Кожен чебурек подається на металевій таці з соусами та яскравими помаранчевими резиновими рукавичками. Інших приборів не подається. У подачі відчувається, що люди, які вигадали таке поєднання, добре розуміються на інста-фото, адже такі яскраві кольори виглядають дуже симпатично.

Чебурек з телятиною чорний
Чебурек з телятиною чорний

Всі чебуреки дійсно великі і обʼємні. Щоб було комфортно їсти, треба притиснути тісто руками, а потім скласти у декілька разів. 

Чебурек з бараниною виявився надзвичайно соковитим, з характерним для цього мʼяса смаком. Чорний чебурек з телятиною виглядає дуже ефектно, але на смак тісто мало чим відрізнялось від класичного.

Чебурек з бараниною

Чебурек з сиром на дровах відрізняється від своїх смажених «побратимів». Він скоріш нагадує сулугуні в лаваші, зі шматочками помідорів, але в ніжнішому тісті, яке в печі зовні стало більш схожим на корж неаполітанської піци. 

Чебурек на дровах
Чебурек на дровах

Сама не очікувала, але мені сподобався й вишневий чебурек. Його посипають мигдальними пелюстками і подають з шоколадним кремом. 

Чебурек з вишнею
Чебурек з вишнею

Всі чебуреки були соковитими, а тісто залишалося хрумким деякий час. Порція велика і одного-двох штук вистачить, щоб добряче наїстися. Чебуреки на дровах сподобаються тим, хто слідкує за фігурою або не любить смаженого тіста. Різноманітні солодкі начинки стануть у подобі всім любителям експериментів і нестандартних смаків. 

Рахунок за чотири чебуреки, чай та айран склав 444 гривні. 

Загальне враження

Заклад залишив лише приємні враження. Чистота в кафе, швидкість та якість обслуговування, асортимент страв та напоїв – все було на висоті.

Судячи з наповненості кафе та кількості відвідувачів посеред робочого дня, місцеві мешканці бувають тут регулярно. А це – найкраща рекомендація. 

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