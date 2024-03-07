Анекдот дня: як Моня тещу форшмаком пригощав

А якщо вже й почати думати за приємне, то давайте пригадаємо, що вже весна і ще трохи – і ось вона, красуня дунаєчка на наших ринках! І значить – саме час готувати форшмак!

І з такої нагоди пропонуємо сьогодні вашій увазі… Навіть не анекдот, а цілу історію про Моню та його тещу:

– Це шо такого треба було мацати своїми руками, щоб мити їх півгодини?

– Мамо! Ні за що не відгадаєте. Це оселедець.

– Шо оселедець? Ти мацав оселедець?

– Чому мацав? Чистив!

– Хто чистив? Ти?

– Ну! Ваша Ціля сказала, що якщо я хочу форшмак, то сам собі і роби. Ось! Вона ж не любить чистити оселедець…

– Шо означає «ваша Ціля»… Вона і твоя теж…

– Так… Ваша дочка, моя дружина… Ваша вона була раніше, ніж стала моєю…

– Моня! Не відволікайся. І шо з оселедцем?

– Ну шо! Почистив. Відрізав усе зайве, викинув нутрощі. Ікру відклав, а молоки залишив. Покрутив через м’ясорубку… Двічі…

– Щось я не зрозуміла, як це в оселедці та молоки та ікра?

– Так оселедця було дві штучки. Що ви міня перебиваєте. Ось візьміть краще почистіть яблучко. Шо ви так товсто шкірку ріжете… Тоніше… Мамо! Не їжте шкірку, бо заб’єте собі кишечник, відповідай потім за вас, як за здорову.

– Моня! А шо це ти розкомандувався? Раптом.

– А у нас хтось на кухні, той і командир. Цибулю чиститимете чи де? Отче, давайте я сам, а то ваші сльози міні коштуватимуть дорого…

– Моня! А де ти так навчився працювати ножиком? Прямо музика серця…

– Життя навчило, мамо… Життя. Так… Перемішаємо, трохи перчика… Маслиця… Вам на чорний хліб чи білий?

– Щас я спробую… Ммм… Мені, мабуть, у піалушечку та ложечку… Ні, не десертну, краще столову. Цімес! Саме воно…

– Мамо! Може під насолоду, поки Цилечка дивиться свій серіал, тяпнем по 50?.. А?

– Монечка, під такий форшмак не гріх і соточку тяпнути. Наливай, Монечко! Ось за шо я тебе люблю… За те шо ти, якщо хочеш поїсти… Нікада сам не п’єшь, тільки з мамою.

Марина Гарник

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