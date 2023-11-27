В Одесі нові автобуси-велетні пустять тимчасовими маршрутами: подробиці

Про це повідомили у мерії Одеси.

У жовтні цього року мер Одеси, перебуваючи з робочим візитом у місті-побратимі Регенсбург, обговорив з представниками компанії Stadtwerk передачу Одесі 10 пасажирських автобусів з низькою підлогою.

Наразі в Одесі їх вже п’ять, найближчим часом очікується отримання ще п’яти.

Про ці автобуси марки Mercedes відомо, що вони великій місткості з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, у тому числі людей похилого віку та батьків з візками. Також автобуси мають спеціальні кнопки для оповіщення водія про необхідність зупинки.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, в умовах негоди п’ять автобусів, які вже прибули з Регенсбурга, вийдуть на маршрути, де сьогодні не може працювати міський електротранспорт.

“Це тимчасове рішення. Ми працюємо над тим, щоб скоріше полагодити всі поломки та повернути на маршрути трамваї та тролейбуси”, – зазначив мер.

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Нагадаємо, нещодавно на ці автобуси шукали водіїв та пропонували пристойну заробітну плату – від 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в серпні з Німеччини приїхали автобуси до Білгорода-Дністровського.