До Одеси приїхали німецькі автобуси-велетні: як вони виглядають (відео)

Про це повідомляють наші кореспонденти.

Автобуси будуть курсувати по маршруту від вул. Преображенської до вул. Паустовського. Інформацію про це писали КП “Одесміськелектронтранс”.

Про ці автобуси марки Mercedes відомо, що вони великої місткості з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

Нещодавно на ці автобуси шукали водіїв та пропонували пристойну заробітну плату – від 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що у серпні з Німеччини приїхали автобуси до Білгород-Дністровського.