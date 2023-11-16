Новини Одеси та Одеської області

До Одеси приїхали німецькі автобуси-велетні: як вони виглядають (відео)

До Одеси приїхали німецькі автобуси-велетні: як вони виглядають (відео)

Десять автобусів-велетнів, довжиною 18 метрів приїхали до Одеси з німецького міста-побратима Регенсбурга. Наразі їх звозять до тролейбусного депо.

Про це повідомляють наші кореспонденти.

Автобуси будуть курсувати по маршруту від вул. Преображенської до вул. Паустовського. Інформацію про це писали КП “Одесміськелектронтранс”.

Про ці автобуси марки Mercedes відомо, що вони великої місткості з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

Нещодавно на ці автобуси шукали водіїв та пропонували пристойну заробітну плату – від 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що у серпні з Німеччини приїхали автобуси до Білгород-Дністровського.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати