В Одесі населення заборгувало за комуналку астрономічні суми

Про проблеми, пов’язані з комунальними заборгованостями, розповів 2 лютого на брифінгу «Робота комунальників в умовах воєнного стану: виклики та проблеми» директор Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк.

Одесити заборгували комунальникам 3,3 мільярда гривень

Муніципальний чиновник, не соромлячись, назвав рівень заборгованості катастрофічним, а суми, які винні одесити, астрономічними.

Заборгованість населення за послуги перед підприємствами паливно-енергетичного комплексу, комунальної сфери на початок 2024 року орієнтовно становить:

за теплопостачання перед КП «Теплопостачання м. Одеси» – 1,5 млрд грн;

за водопостачання та водовідведення перед філією «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс» – 0,5 млрд грн;

за розподіл газу перед АТ «Одесагаз» – 200 млн грн;

за споживання електричної енергії перед ТОВ «ООЕК» – 1,1 млрд грн.

При цьому на 31 січня 2024 року заборгованість населення перед підприємствами ЖКС, координацію яких здійснює Департамент міського господарства, за утримання будинків та прибудинкових територій (СДПТ) становить 355,6 млн грн.

«Хочу звернутися до одеситів з проханням по можливості погасити свої борги та своєчасно оплачувати надані послуги. Від своєчасних оплат насамперед залежить якість та надійність комунальних послуг, можливість відновлювати аварійні ситуації»,

– зазначив Леонід Гребенюк.

При несплаті за надані послуги дуже важко підтримувати інженерні мережі у справному стані, важко розраховуватися з постачальниками матеріалів, запасних частин та інших необхідних матеріалів. За наявності боргів та неплатежів недоречно говорити про модернізацію та розвиток підприємств комунальної сфери. Тут головне – забезпечити можливість надання комунальних послуг та не погіршувати їх якості.

Як позбутися боргів за тепло, світло, воду та електрику

Якщо у сім’ї, або людини є фінансові складнощі, в Одеській міськраді рекомендують звертатися за соціальною допомогою або подавати документи на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

У місті є цільова програма на 2024-2026 роки щодо надання адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг мешканцям Одеси. Для її отримання необхідно звертатися до Департаменту праці та політики Одеської міської ради.

Для отримання субсидії слід звертатися до підрозділів Пенсійного фонду України.

Якщо заборгованість вже сформувалася – звертатись до компанії постачальника послуг для оформлення реструктуризації боргу.

Комунальні послуги знову відключають за борги

Нагадаємо, що Кабмін України своєю постановою №1405 від 29 грудня 2023 року скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг боржникам, нарахування та стягнення штрафів, пені, які були введені у березні 2022 року. Виняток становлять території, на яких ведуться бойові дії, та тимчасово окуповані території.

Тепер, крім судового стягнення заборгованості, постачальники послуг можуть вживати таких жорстких заходів, як відключення послуг.