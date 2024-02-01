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Тариф на газ: скільки заплатять українці у лютому 2024 року

Тариф на газ: скільки заплатять українці у лютому 2024 року

За інформацією газопостачальної компанії «Нафтогаз», з лютого 2024 року фіксований тариф на газ в Україні для більшості споживачів становитиме 7,96 грн.

При цьому, як запевняє постачальник, вартість блакитного палива не зміниться щонайменше до 1 травня поточного року.

Нагадаємо, що у «Нафтогазу» купують газ близько 98% споживачів. Ще 2% користуються послугами різних постачальників. Кожен постачальник – своя ціна. У деяких вона вища, ніж у «Нафтогазу», в інших – нижча.

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Раніше глава компанії «Нафтогаз» Олексій Чернишов заявив, що компанія ухвалила рішення про продовження дії тарифу «Фіксований» на майбутній опалювальний сезон. Тобто ціни на послуги не підвищуватимуться до 1 травня 2024 року, забезпечуючи стабільність та передбачуваність для споживачів.

Раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію в Україні може бути підвищений вдвічі вже до вересня.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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