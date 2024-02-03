В Одессе население задолжало за коммуналку астрономические суммы

О проблемах, связанных с коммунальными задолженностями, рассказал 2 февраля на брифинге «Работа коммунальщиков в условиях военного положения: вызовы и проблемы» директор Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк.

Одесситы должны коммунальщикам 3,3 миллиарда гривен

Муниципальный чиновник, не стесняясь, назвал уровень задолженности катастрофическим, а суммы, которые должны одесситы, астрономическими.

Задолженность населения за услуги перед предприятиями топливно-энергетического комплекса, коммунальной сферы к началу 2024 года ориентировочно составляет:

за теплоснабжение перед КП «Теплоснабжение г. Одессы» – 1,5 млрд грн;

за водоснабжение и водоотвод перед филиалом «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» – 0,5 млрд грн;

за распределение газа перед АО «Одессагаз» – 200 млн грн;

за потребление электрической энергии перед ООО «ООЭК» –1,1 млрд грн.

При этом на 31 января 2024 года задолженность населения перед предприятиями ЖКС, координацию которых осуществляет Департамент городского хозяйства, за содержание домов и придомовых территорий (СДПТ) составляет 355,6 млн грн.

«Хочу обратиться к одесситам с просьбой по возможности погасить свои долги и своевременно оплачивать предоставленные услуги. От своевременных оплат, прежде всего, зависит качество и надежность коммунальных услуг, возможность возобновлять аварийные ситуации»,

– отметил Леонид Гребенюк.

При неоплате за предоставленные услуги очень трудно поддерживать инженерные сети в исправном состоянии, трудно рассчитываться с поставщиками материалов, запасных частей и других необходимых материалов. При наличии долгов и неплатежах неуместно говорить о модернизации и развитии предприятий коммунальной сферы. Здесь главное — обеспечить возможность предоставления коммунальных услуг и не ухудшать их качества.

Как избавиться от долгов за тепло, свет, воду и электричество

Если у семьи, или человека есть финансовые сложности, в Одесском горсовете рекомендуют обращаться за социальной помощью или подавать документы на получение субсидии на оплату коммунальных услуг.

В городе есть целевая программа на 2024-2026 годы по оказанию адресной муниципальной помощи на погашение задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг жителям Одессы. Для ее получения необходимо обращаться в Департамент труда и политику Одесского городского совета.

Для получения субсидии следует обращаться в подразделения Пенсионного фонда Украины.

Если задолженность уже сформировалась – обращаться в компанию поставщика услуг для оформления реструктуризации долга.

Коммунальные услуги снова отключают за долги

Напомним, что Кабмин Украины своим постановлением №1405 от 29 декабря 2023 отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг должникам, начисления и взыскания штрафов, пени, которые были введены в марте 2022 года. Исключение составляют территории, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированные территории.

Теперь, кроме судебного взыскания задолженности, поставщики услуг могут принимать такие жесткие меры, как отключение услуг.