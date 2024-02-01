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Реєстр боржників: як перевірити, чи є ви в цьому списку

Реєстр боржників: як перевірити, чи є ви в цьому списку

Потрапити до Єдиного реєстру боржників (ЕРБ) не обов’язково через невиплату кредиту. Нерідко буває так, що, наприклад, навчальні заклади втрачають інформацію про оплату студента за навчання, і в результаті його ім’я потрапляє до «чорного списку». А опинившись у списку боржників, людина ризикує не лише втратити право на проведення угод із продажу та купівлі нерухомості, а й може потрапити під заборону виїзду з країни.

Про те, як перевірити, чи є у реєстрі боржників, розповідає сервіс Опендатабот.

Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна

Чи є ви у реєстрі боржників: як це дізнатися

Для перевірки наявності інформації про вас у ЕРБ встановіть програму Опендатабот та надішліть боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ваші дані є у реєстрі, бот повідомить вас про це.

Крім того, в Опендатаботі можна підключити безкоштовний моніторинг – як тільки інформація про вас з’явиться в реєстрі, бот повідомить про це.

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А якщо ви все ж таки потрапили до реєстру боржників?

Якщо ви виявили себе в реєстрі боржників, на вас можуть бути накладені різні обмеження, такі як:

  • заборона на відкриття нових рахунків у банку;
  • заборона виїзду з країни;
  • нотаріуси не зможуть здійснювати угоди з продажу чи купівлі майна.

Також можливо блокування банківських рахунків та автоматичне списання боргів тощо.

Як вийти з реєстру боржників

Щоб вийти з реєстру боржників:

  • знайдіть в Опендатаботі дані про виконавчі провадження за вашим ІПН та контакти вашого судового виконавця;
  • дізнайтеся у виконавця суму боргу та реквізити для оплати;
  • погасіть борг і надайте виконавцеві відповідний платіжний документ.

Після повної оплати боргу дані про вас мають бути видалені з реєстру та обмеження знято. Ви можете перевірити, чи видалили вас із реєстру за допомогою моніторингу Опендатабота.

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Якщо ви залишилися зі списку, незважаючи на сплату боргу, можна подати скаргу до виконавчої служби (ГІС), прикріпивши до неї документи про платеж.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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