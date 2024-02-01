Реєстр боржників: як перевірити, чи є ви в цьому списку

Про те, як перевірити, чи є у реєстрі боржників, розповідає сервіс Опендатабот.

Єдиний реєстр боржників – це систематизована база даних про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження України та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невиконані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна

Чи є ви у реєстрі боржників: як це дізнатися

Для перевірки наявності інформації про вас у ЕРБ встановіть програму Опендатабот та надішліть боту свій податковий номер (ІПН). Якщо ваші дані є у реєстрі, бот повідомить вас про це.

Крім того, в Опендатаботі можна підключити безкоштовний моніторинг – як тільки інформація про вас з’явиться в реєстрі, бот повідомить про це.

А якщо ви все ж таки потрапили до реєстру боржників?

Якщо ви виявили себе в реєстрі боржників, на вас можуть бути накладені різні обмеження, такі як:

заборона на відкриття нових рахунків у банку;

заборона виїзду з країни;

нотаріуси не зможуть здійснювати угоди з продажу чи купівлі майна.

Також можливо блокування банківських рахунків та автоматичне списання боргів тощо.

Як вийти з реєстру боржників

Щоб вийти з реєстру боржників:

знайдіть в Опендатаботі дані про виконавчі провадження за вашим ІПН та контакти вашого судового виконавця;

дізнайтеся у виконавця суму боргу та реквізити для оплати;

погасіть борг і надайте виконавцеві відповідний платіжний документ.

Після повної оплати боргу дані про вас мають бути видалені з реєстру та обмеження знято. Ви можете перевірити, чи видалили вас із реєстру за допомогою моніторингу Опендатабота.

Якщо ви залишилися зі списку, незважаючи на сплату боргу, можна подати скаргу до виконавчої служби (ГІС), прикріпивши до неї документи про платеж.

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