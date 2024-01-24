Скільки коштуватиме техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж

Як повідомляє консультаційний центр для населення «ГазПравда», оператори газорозподільних мереж (ГРМ; філії Газсеті, а також міськ- та облгази) оприлюднили орієнтовну вартість ТО. Наразі формуються графіки його проведення по кожному будинку.

Знайти свою адресу можна на сайті свого оператора ГРМ.

Так, у Київській області, наприклад, середній платіж по ТО газових мереж із квартири складе 320 грн. Однак у кожному будинку ця плата індивідуальна та залежить від кількості квартир та технічних особливостей мереж.

Також варто зазначити, що це сума не за місяць, а за все ТО, яке буде проводитися раз на 3-5 років. Його періодичність залежатиме від віку мереж. Зокрема, внутрішньобудинкові системи, термін експлуатації яких не перевищує 25 років, мають обслуговувати раз на 5 років. Якщо ж їм більше 25 років – раз на 3 роки.

Важливо: оприлюднені цифри орієнтовні та не включають транспортні витрати, які визначаються додатково окремо для кожної багатоповерхівки

Нагадаємо, з 2024 року в Україні мають бути відновлені ТО будинкових газових мереж за новими правилами. Наразі всі співвласники багатоквартирних будинків, які не мали існуючих договорів або не подали заявку на приєднання до Колективного договору в особі уповноваженого представника, автоматично приєдналися до Типового договору з місцевим Оператором ГРМ (філією Газсеті або міськ- або облгазом).

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Втім, проводити ТО мають право не тільки Оператори ГРМ, а й інші компанії (з офіційним дозволом на такі роботи). Але у разі укладання договору з іншим підприємством управитель будинку або інша уповноважена особа має повідомити про це свого оператора ГРМ протягом 15 календарних днів з дати укладання договору.

Зауважимо, що платіжка за ТО внутрішньобудинкових мереж газопостачання (за утримання в належному стані мереж спільної власності, що проходять у місцях загального користування) приходитиме не щомісяця, а один раз на 3-5 років. І це не залежить від бажання чи небажання мешканців багатоповерхівки на укладання договорів такого ТО. Якщо співвласники не оберуть виконавця ТО самостійно, ним автоматично стане місцевий оператор ГРМ. Відповідний договір є типовим, тобто його не повинні підписувати з кожним співвласником – угода вважається підписаною автоматично після надання послуги.

А ось за ТО мереж та обладнання, що знаходяться безпосередньо у квартирах, доведеться платити окремо. Кожен власник квартири повинен самостійно підписати додатковий договір з Оператором ГРМ або іншою профільною компанією саме на ТО мереж та обладнання усередині квартири.