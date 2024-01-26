Скільки треба заборгувати, щоб залишитися без світла: названо суму

Експерт зазначає, що відключатимуть електрику насамперед тим споживачам, у кого борг старше двох місяців та перевищує 3 тисячі гривень.

У той же час Прокiп зазначає, що відключення за борги не торкнуться тих українців чиє житло постраждало внаслідок обстрілу або бойових дій.

Чому в розпал війни уряд вирішив відключати комунальних боржників

Експерт також пояснює, чому після двох років повномасштабної війни уряд пішов на такий крок. Справа в тому, що деякі громадяни почали зловживати мораторієм на відключення і нарощувати борги.

«Звісно, у кожного боргу своя історія. Проте, вочевидь, ключовим є те, що ці несплати посилили вже і без того боргову кризу і проблеми ліквідності енергетичних компаній»,

– написав у Facebook Прокоп.

За його інформацією, загалом населення заборгувало за електроенергію 20 мільярдів гривень. А за офіційними даними, до кінця жовтня 2023 року сукупний борг побутових споживачів за електроенергію складав понад 11 мільярдів гривень.

«Природно, що ці борги ускладнюють роботу енергетичних компаній. Але ці борги може б і не стали критичною проблемою сьогодні, якби вони були єдиними.

Тариф для населення, навіть після нещодавнього суттєвого підвищення у червні, залишається дотаційним та не покриває усіх витрат на виробництво і постачання електроенергії побутовим споживачам. Донорами цього субсидування є державні компанії – Енергоатом та Укргідроенерго. Але і вони не в стані покрити цей розрив повністю: загалом, по механізму субсидування населення борг перед постачальниками універсальної послуги (які власне і здійснюють постачання населенню) складає майже 22 мільярди гривень. Відтак постачальники недоотримали понад 40 мільярдів, і природно зіткнулись із кризою ліквідності, що може загрожувати електропостачанню. Але ж частина платить сумлінно, а частина ні? Виходить, шо сумлінні платники стають заручниками дій несумлінних, у тилових регіонах»

– розповів Андріан Прокiп.

Чи варто хвилюватися сумлінним платникам?

Експерт також додав, що для сумлінних платоспроможних платників нічого не зміниться, неплатоспроможні мають звертатися за субсидією. А ось платоспроможні та недобросовісні будуть змушені оплачувати рахунки.

«Звичайно, не можна виключати того, що будуть помилки або навіть спроби зловживання з боку окремих постачальників, про що багато хто говорив останніми днями. Але в такому разі потрібно одразу звертатися до постачальника. А якщо і з постачальником не порозуміються, то зі скаргами до регулятора – Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ)»,

– додав Прокіп.

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