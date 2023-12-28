Субсидії у 2024 році: коли можна позбутися виплат

Зокрема, виплат можна позбутися, порушивши умови користування нею або потрапивши до категорії населення, на яку зазначені пільги не надаються.

Підстави для скасування житлової субсидії у 2024 році

Як пояснили у ПФУ, втратити субсидію ризикують українці, які мають заборгованість за комунальні послуги. Зокрема йдеться про суму понад 680 грн, що накопичилася протягом трьох місяців.

При цьому виплату субсидії можна буде відновити, сплативши повністю суму боргу або у разі укладення договору про реструктуризацію.

Підставами для скасування субсидії можуть стати:

зміна місця проживання (адже розрахунок пільг відбувається відповідно до конкретного житла);

смерть особи, якій надавали пільги;

якщо особа вказала помилковий розмір доходу;

придбання земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового споживання або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн.

Кому можуть відмовити у субсидії

За даними ПФУ, у наданні субсидії відмовляють:

якщо є повнолітній член сім’ї, який ніде не навчається і не працює;

площа квартири становить понад 130 кв. м, а будинки – понад 230 кв. м;

якщо є автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, або два і більше автомобілів, випущених менше ніж 15 років тому. При цьому обмеження не стосуються мопедів та велосипедів;

є депозит розміром понад 100 тис. грн;

не повернули зайві кошти, отримані за субсидією;

хтось із членів домогосподарства має борг за аліментами 3 місяці і більше.

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