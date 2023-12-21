Українці почали отримувати «посилки» від шахраїв: про що попереджає «Укрпошта»

Як повідомляє прес-служба національного поштового оператора, шахраї викрадають особисті та платіжні дані людей під виглядом повідомлень нібито від пошти.

Так, останнім часом багато українців набули смс-повідомлення приблизно такого характеру: «Через відсутність адреси Ваша посилка не може бути доставлена. Ви можете оновити адресу та зробити новий запит на доставку за посиланням…».

Але, попереджають в «Укрпошті», переходити за цим посиланням у жодному разі не можна: такі повідомлення розсилають шахраї, які використовують бренд компанії.

«За допомогою сайтів, зазначених у повідомленні, шахраї можуть незаконно отримувати ваші персональні та фінансові дані, включаючи ПІБ, номери телефонів та номери карт і, як наслідок, незаконно заволодівати вашими коштами. Якщо ви отримали підозріле повідомлення, ні в якому разі не переходьте за посиланням, вказаним у повідомленні»,

– йдеться у повідомленні поштової компанії.

«Укрпошта» попереджає: у разі отримання повідомлень такого характеру, а також з будь-яких питань клієнти поштового оператора можуть звернутися до контакт-центру за телефоном 0 800 300 545, за електронною адресою ukrposhta@ukrposhta. ua або до офіційних каналів «Укрпошти» у соцмережах.

У компанії звертають увагу на те, що єдиним офіційним сайтом АТ «Укрпошта» є https://www.ukrposhta.ua

Тим клієнтам, які все ж таки вводили дані своїх платіжних карток на фішингових (шахрайських) сайтах, рекомендують негайно звертатися до техпідтримки банків, якими ці картки були випущені.

Як повідомлялося раніше, в Одесі шахраї створили фейковий аккаунт ДТЕК «Одеські електромережі». Користуючись тим, що популярний чат-бот, вони дізнаються обманним шляхом особисті дані клієнтів компанії.

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Фото РБК-Україна