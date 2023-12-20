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В Одесі діє нова шахрайська схема через популярний чат-бот ДТЕК “Одеські електромережі”

В Одесі діє нова шахрайська схема через популярний чат-бот ДТЕК “Одеські електромережі”

В Одесі шахраї створи фейковий акаунт ДТЕК “Одеські електромережі”. Користуючись тим, що чат-бот є популярним, вони дізнаються обманним шляхом особисті дані клієнтів компанії. 

Про це повідомили на facebook-сторінці ДТЕК “Одеські електромережі”.

У повідомленні йдеться, що шахраї створили чат-бот у Telegram. Він має назву «ДТЕК Одеська електромережа» з ім’ям @OdessaOblEnergoBot. Та нібито від імені компанії надає відповіді клієнту та в тому числі запитує персональні дані.

В компанії просять своїх користувачів бути уважними та передавати особисту інформацію.

Офіційно повідомляємо, що ДТЕК Одеські електромережі не створював додаткових чат-ботів в Telegram, –

зазначили в ДТЕК “Одеські електромережі”.

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Для зв’язку з компанією можна зв’язатися через чат-бот у Telegram чат-бот з ім’ям користувача @DTEKOdeskiElektromerezhiBot.

Чат-бот одеської електропостачальної компанії відрізняється своїм функціоналом, де є сервісне меню. В ньому можна дізнатися про можливі відключення за вказаною адресою, передати покази лічильника, замовити послуги по роботі з лічильником, повідомити про відсутність світла та перевірити статус заявки.

Чат-бот ДТЕК

У фейковому чат-боті такої функції немає.

Будьте обачні, не потрапте в тенета шахраїв, –

попередили одеситів.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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