У 2024 роцi перерахують зарплати – але чи відчують це українці?

При цьому в уряді підрахували, що розмір підвищення найчастіше перебуває на рівні інфляції, а реальний розмір зарплати збільшиться лише на 8,5%.

Після значного падіння зарплат 2022 року таке підвищення не дозволить повернутися до довоєнного рівня статків. Скільки зароблятимуть українці у 2024 році і кому буде легше знайти роботу, читайте у нашому матеріалі.

Що буде із зарплатами українців у 2024 році

Згідно з результатами опитування роботодавців Європейської бізнес-асоціації, зарплати у 2024 році планують підвищити 87% компаній (дослідження у жовтні показало результат у 93%). Водночас це – вимушений крок. Через досить високий рівень інфляції без підвищення заробітної плати її реальний розмір стрімко знижуватиметься. Крім того, вже зараз спостерігається значний дефіцит співробітників, тому без створення конкретної переваги у вигляді високої чи хоча б ринкової заробітної плати утримати, тим більше залучити нових працівників буде дуже складно.

Близько половини (46%) компаній у ході опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10%. Для порівняння: 2023 року, за оцінками Нацбанку, ціни зростуть на 10,6%. Тобто таке підвищення допоможе зберегти зарплати на одному рівні.

Керівник напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua Наталія Слинько розповіла, що великі українські роботодавці та міжнародні компанії часто використовують практику підвищення зарплат на рівень інфляції або близьку до нього.

«Далеко не всі компанії офіційно платять весь розмір зарплати», – пояснює Слинько.

Тому в деяких ситуаціях підвищення буде лише на папері. Наприклад, співробітник, який зараз оформлений на мінімалку та решту зарплати отримує в конверті, 2024-го отримає підвищення мінімалки майже на 20% двома етапами. Однак деякі роботодавці зменшать розмір зарплати в конверті, і в сумі доход співробітника не зміниться.

Розробляючи бюджет на 2024 рік, уряд підрахував, що в середньому українці отримуватимуть 21 809 грн. І якщо справді зарплата досягне такого рівня, навіть з урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Це дозволить частково компенсувати подорожчання за останні кілька років.

Зростання середньої зарплати почасти пояснюється підвищенням мінімалки. Наприклад, у січні 2024-го її збільшать із 6700 до 7100 грн, а у квітні – до 8000 грн. Це значне зростання зарплат (близько 20%). До квітня уряд фактично заморозить ситуацію із поправкою на зростання цін, а вже у квітні очікує, що з’явиться можливість значного зростання заробітних плат.

Що чекає на ринок вакансій в Україні

Вже зараз українські експерти говорять про структурне безробіття. Багато українців переїхали до інших регіонів. Як результат, кількість безробітних є значною, але частину вакансій заповнити не вдається. Наприклад, дуже складно знайти співробітників з досвідом роботи від трьох років.

Проблеми також виникли через мобілізацію. Важко знайти працівників на робочі спеціальності, працівників, які виконують фізичну роботу. Війна кардинально вплинула на ситуацію на ринку праці.

За прогнозами, 2024 року буде попит на медичних працівників, спеціалістів психологічної допомоги. Вже зараз потрібні будівельники, люди із інженерними спеціальностями.

«Також традиційно будуть затребувані фахівці з продажу. При цьому особливо цінуватимуться фахівці зі знанням мов (це і англійська, і турецька, і німецька мови)», – пояснюють у GRC.ua.

За оцінками Європейської бізнес-асоціації, яка опитала представників бізнесу, 65% компаній планують відкривати вакансії у 2024 році. Але вже зараз більше половини відчуває дефіцит кадрів. Найважче буде знайти:

директорів, керівників;

спеціалістів вузького профілю;

працівників зі знанням англійської;

маркетологів, секретарів, менеджерів з продажу;

адвокатів, юристів, аудиторів;

інженерів, хіміків, фармацевтів, агрономів.

Крім того, роботодавці очікують, що складно буде знайти слюсарів, механіків, робітників у магазини, виробничий персонал. Є ціла низка проблем, через які не вдається наймати навіть тих фахівців, яких раніше можна було швидко знайти на ринку. І річ тут не лише в мобілізації: адже все частіше українці хочуть працювати віддалено. Також є великий розрив між очікуваною зарплатою та сумою, яку можуть запропонувати роботодавці тощо. Загалом кількість вакансій зростатиме. Водночас компаніям буде важко знайти нових робітників.

Якими мають бути зарплати в Україні

За оцінками одного із найбільших кадрових порталів, середня зарплата в Україні становить 18542 грн. До того ж, у сусідній Румунії, де порівняно з ЄС низькі зарплати, у середньому робітникам платять 62 305 грн, тобто у 3,3 рази більше. Після закінчення війни та вступу України до ЄС питання рівня зарплат фактично є одним із основних. Від цього залежить масштаби трудової міграції.

За словами вченої Людмили Черенько, традиційно конкурентною перевагою була дешева робоча сила. Внаслідок цього українські висококваліфіковані інженери заробляли в рази менше їхніх колег у найближчих країнах ЄС. Експерт упевнена: від цієї практики слід відмовлятися.

«Якщо ми вирішимо перейти на нову економічну модель, в основу якої не буде закладено низьку оплату праці, – а саме таким має бути шлях, якщо ми йдемо до ЄС, – ми маємо робити перші кроки», – впевнена Черенько.

При цьому український бізнес, навіть якби у роботодавців було таке бажання, не має економічної можливості в рази підвищити зарплати співробітникам. Підвищення зарплат має відбуватися паралельно із відкриттям нових ринків, економічним розвитком. І першим важливим кроком може стати значне підвищення мінімалки.

Розмір мінімальної зарплати має становити близько 50% від середньої, йдеться у розрахунках Міжнародної організації праці. У ЄС діють жорсткіші рекомендації. Там вважають, що мінімалка має бути на рівні 60% середньої. Отже, якщо дотримуватись рекомендацій Міжнародної організації праці, то мінімалка у 2024-му має становити не 8000, а як мінімум 10 904,5 грн. Якщо ж скористатися рекомендацією ЄС – 13 085,4 грн.

В Україні без підвищення зарплат виправити ситуацію на ринку праці після війни не вдасться. Інакше українці працюватимуть там, де можуть заробити більше.

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2024 роцi.

Джерело: OBOZ.UA