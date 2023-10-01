Робота в Україні: де платять від 60 тисяч гривень та більше?

На ринку праці України, як і до війни, фахівці спостерігають найбільший попит на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає і рівень оплати праці за відповідними вакансіями, які пропонують роботодавці.

Дані про найбільш популярні та добре оплачувані вакансії оприлюднив Єдиний портал вакансій, створений спільними зусиллями Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів з пошуку роботи.

Вакансії в Україні: на кого найбільший попит у 2023 році

Топ-10 професій за кількістю пропозицій роботи на сьогоднішній день виглядає так:

продавець-консультант – 9379 вакансій;

менеджер з продажу – 7 416;

кухар – 6 057;

бухгалтер – 5 962;

вантажник – 4 346;

лікар – 3 385;

швачка – 2 812;

бариста – 2 382;

водій автотранспортних засобів – 2 336;

машиніст – 2 030.

При цьому максимальний розмір заробітної плати у запропонованих вакансіях становить:

вантажник – 40 000 грн;

продавець-консультант – 50 000 грн;

швачка – 50 000 грн;

бариста – 50 000 грн;

кухар – 55 000 грн;

водій автотранспортних засобів – 60 000 грн;

машиніст – 66 000 грн;

бухгалтер – 80 000 грн;

лікар – 120 000 грн;

менеджер з продажу – 275 000 грн.

Також повідомляється, що високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам із досвідом роботи за виконання складних завдань чи за роботу у особливих умовах.

Серед частих вимог до кандидатів можна зустріти:

високий рівень освіти;

знання іноземних мов;

уміння працювати у стресових ситуаціях та вирішувати виробничі проблеми.

Також оплата праці може бути пов’язана з наявністю певних здібностей та навичок, таких як гнучкість, комунікабельність та адаптивність тощо.

Найактуальніші вакансії Держслужби зайнятості

Станом на 25 вересня 2023 року, в базі даних Державної служби зайнятості налічувалося 65 тисяч актуальних вакансій. Найбільше вакансій представлено працедавцями для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом – 21% усіх представлених вакансій;

робітників з обслуговування, експлуатації обладнання та машин – 16%;

працівників сфери торгівлі та послуг – 15%;

професіоналів (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог) – 14%;

спеціалістів (помічник вчителя, бухгалтер, медсестра, помічник вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик ділянки) – 11%;

некваліфікованих працівників (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладач-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож) – 11%.

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Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. грн, у тому числі:

керівників, менеджерів – 13 тис. грн;

професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та обладнання машин – 12 тис. грн;

працівників сфери торгівлі та послуг – 11 тисяч грн;

кваліфікованих робітників із інструментом – 11 тис. грн.

При цьому у базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з досить високою заробітною платою:

спеціаліст з розробки комп’ютерних програм – 110 000 грн;

інженер-програміст – 90 000 грн;

ливарник металів та сплавів – 70 000 грн;

слюсар-інструментальник – 60 000 грн;

водій – 60 000 грн;

агроном – 52 000 грн;

директор відділення – 49 000 грн;

лікар – 45 000 грн;

архітектор – 45 000 грн;

аналітик (банківська діяльність) – 42 000 грн;

плавильник металу – 40 000 грн.

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