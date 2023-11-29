В 2024 году пересчитают зарплаты – но почувствуют ли это украинцы?

При этом в правительстве подсчитали, что размер повышения чаще всего находится на уровне инфляции, а реальный размер зарплаты увеличится всего на 8,5%.

После значительного падения зарплат в 2022 году такое повышение не позволит вернуться к довоенному уровню благосостояния. Сколько будут зарабатывать украинцы в 2024 году и кому будет легче найти работу, читайте в нашем материале.

Что будет с зарплатами украинцев в 2024 году

Согласно результатам опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциации, зарплаты в 2024 году планируют повысить 87% компаний (исследование в октябре показало результат в 93%). В то же время это – вынужденный шаг. Из-за достаточно высокого уровня инфляции без повышения заработной платы ее реальный размер будет стремительно снижаться. Кроме того, уже сейчас наблюдается значительный дефицит сотрудников, поэтому без создания конкретного преимущества в виде высокой или хотя бы рыночной заработной платы удержать, тем более привлечь новых сотрудников будет крайне сложно.

Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения будет составлять до 10%. Для сравнения: в 2023 году, по оценкам Нацбанка, цены вырастут на 10,6%. То есть, такое повышение поможет сохранить зарплаты на одном уровне.

Руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько рассказала, что крупные украинские работодатели и международные компании часто используют практику повышения зарплат на уровень инфляции или близкий к нему.

«Далеко не все компании платят официально весь размер зарплаты», – объясняет Слинько.

Поэтому в некоторых ситуациях повышение будет только на бумаге. К примеру, сотрудник, который сейчас оформлен на минималку и остальную зарплату получает в конверте, в 2024-м получит повышение минималки почти на 20% двумя этапами. Однако некоторые работодатели снизят размер зарплаты в конверте, и в сумме доход сотрудника не изменится.

Разрабатывая бюджет на 2024 год, правительство подсчитало, что в среднем украинцы будут получать 21809 грн. И если действительно зарплата достигнет такого уровня, даже с учетом инфляции реальная зарплата увеличится на 8,5%. Это позволит частично компенсировать удорожание за последние несколько лет.

Рост средней зарплаты отчасти объясняется повышением минималки. К примеру, в январе 2024-го ее увеличат с 6700 до 7100 грн, а в апреле – до 8000 грн. Это значительный рост зарплат (около 20%). До апреля правительство фактически заморозит ситуацию с поправкой на рост цен, а уже в апреле ожидает, что появится возможность значительного роста заработных плат.

Что ждет рынок вакансий в Украине

Уже сейчас украинские эксперты говорят о структурной безработице. Многие украинцы переехали в другие регионы. Как результат, количество безработных значительно, но часть вакансий заполнить не удается. К примеру, крайне сложно найти сотрудников с опытом работы от трех лет.

Проблемы также возникли из-за мобилизации. Трудно найти сотрудников на рабочие специальности, работников, выполняющих физическую работу. Война кардинально повлияла на ситуацию на рынке труда.

По прогнозам, в 2024 году будет спрос на медицинских работников, специалистов психологической помощи. Уже сейчас нужны строители, люди с инженерными специальностями.

«Также традиционно будут востребованы специалисты в продажах. При этом особенно будут цениться специалисты со знанием языков (это и английский, и турецкий, и немецкий языки)», – объясняют в GRC.ua.

По оценкам Европейской бизнес-ассоциации, опросившей представителей бизнеса, 65% компаний планируют открывать вакансии в 2024 году. Но уже сейчас больше половины испытывает дефицит кадров. Труднее всего будет найти:

директоров, управляющих;

специалистов узкого профиля;

работников со знанием английского;

маркетологов, секретарей, менеджеров по продажам;

адвокатов, юристов, аудиторов;

инженеров, химиков, фармацевтов, агрономов.

Кроме того, работодатели ожидают, что сложно будет найти слесарей, механиков, рабочих в магазины, производственный персонал. Есть целый ряд проблем, из-за которых не удается нанимать даже тех специалистов, которых раньше можно было быстро найти на рынке. И дело тут не только в мобилизации: ведь все чаще украинцы хотят работать удаленно. Также есть большой разрыв между ожидаемой зарплатой и суммой, которую могут предложить работодатели и т.д. В целом количество вакансий будет расти. В то же время компаниям будет тяжело найти новых рабочих.

Какими должны быть зарплаты в Украине

По оценкам одного из крупнейших кадровых порталов, средняя зарплата в Украине составляет 18542 грн. Притом, в соседней Румынии, где по сравнению с ЕС низкие зарплаты, в среднем рабочим платят 62 305 грн, то есть в 3,3 раза больше. После окончания войны и вступления Украины в ЕС вопрос уровня зарплат фактически является одним из основных. От этого зависят масштабы трудовой миграции.

По словам ученой Людмилы Черенько, традиционно конкурентным преимуществом была дешевая рабочая сила. В результате украинские высококвалифицированные инженеры зарабатывали в разы меньше их коллег в ближайших странах ЕС. Эксперт уверена: от этой практики следует отказываться.

«Если мы решим перейти на новую экономическую модель, в основу которой не будет заложена низкая оплата труда, – а именно таким должен быть путь, если мы идем в ЕС, – мы должны делать первые шаги», – уверена Черенько.

При этом украинский бизнес, даже если бы у работодателей было такое желание, не имеет экономической возможности в разы повысить зарплаты сотрудникам. Повышение зарплат должно происходить параллельно с открытием новых рынков, экономическим развитием. И первым важным шагом может стать значительное повышение минималки.

Размер минимальной зарплаты должен составлять около 50% от средней, говорится в расчетах Международной организации труда. В ЕС действуют более жесткие рекомендации. Там считают, что минималка должна быть на уровне 60% средней. Следовательно, если следовать рекомендациям Международной организации труда, то минималка в 2024-м должна составлять не 8000, а как минимум 10 904,5 грн. Если же воспользоваться рекомендацией ЕС – 13 085,4 грн.

В Украине без повышения зарплат исправить ситуацию на рынке труда после войны не получится. В противном случае украинцы будут работать там, где могут заработать больше.

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Источник: OBOZ.UA