В Україні піднімуть зарплату вчителям: коли і на скільки

Про це ЗМІ повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

В Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярдів гривень. Більшість грошей піде на зарплату вчителям.

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Підвищення планується у два етапи. Із січня – на 10%, а з квітня – на 12,6%.

Наразі педагоги отримують у середньому 13 тис. грн. Відповідно із січня зарплата буде близько 14 тис. грн, а з квітня – близько 16 тис. грн.

«Ми розуміємо, які у країні пріоритети, що пріоритет – оборона. Ми розуміємо, що певні виплати для вчителів було знято. Але важливо, що вони повертаються та підвищуються. Безумовно, ми маємо розуміти, що це далеко до тієї гідної зарплати, яку має отримувати вчитель», — зазначив Оксен Лісовий.

Скільки отримують вчителі і від чого залежить їхня зарплата

В Україні система оплати праці педагогів передбачає базову ставку та різні надбавки.

На розмір учительської заробітної плати впливає:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавки за класний посібник;

надбавка за престижність посади;

винагороду за сумлінну працю;

допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;

надбавки за перевірку зошитів.

За перевірку зошитів вчитель може отримати такі надбавки:

у 1-4 класах шкіл загальної середньої освіти – 15%;

з математики – 15%;

з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) – 10%;

з мови та літератури – 20%.

Зарплата вчителів у 2023-му році:

посадовий оклад молодого вчителя без стажу роботи – 5699 грн.;

вчитель І категорії (6567 грн. + надбавки) – 12 906 грн.;

вчитель вищої категорії у 2023 році становить – 7001 грн. У середньому з доплатами та надбавками

педагог вищої категорії одержує приблизно 13 759 грн.

директор закладу ЗСО (8679 грн + надбавки) – 16 102 грн.

Оплачуються надбавки так:

надбавка за вислугу років – 627 грн.;

надбавка за класне керівництво – 1300 грн.;

надбавка за престижність праці – 1254 грн.;

надбавка за добру роботу – 522 грн;

надбавка на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 грн.