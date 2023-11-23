В Україні піднімуть зарплату вчителям: коли і на скільки

Заплановане на 2024 рік збільшення освітньої субвенції дозволить підвищити зарплату освітян майже на 23%. Підвищення планується у два етапи та розпочнеться у січні.
Про це ЗМІ повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.
В Україні збільшили освітню субвенцію на 15,5 мільярдів гривень. Більшість грошей піде на зарплату вчителям.
Читайте також: Школа на воєнному станi: нестача вчителів та безпечний освітній простір
Підвищення планується у два етапи. Із січня – на 10%, а з квітня – на 12,6%.
Наразі педагоги отримують у середньому 13 тис. грн. Відповідно із січня зарплата буде близько 14 тис. грн, а з квітня – близько 16 тис. грн.
«Ми розуміємо, які у країні пріоритети, що пріоритет – оборона. Ми розуміємо, що певні виплати для вчителів було знято. Але важливо, що вони повертаються та підвищуються. Безумовно, ми маємо розуміти, що це далеко до тієї гідної зарплати, яку має отримувати вчитель», — зазначив Оксен Лісовий.
Скільки отримують вчителі і від чого залежить їхня зарплата
В Україні система оплати праці педагогів передбачає базову ставку та різні надбавки.
На розмір учительської заробітної плати впливає:
- посадовий оклад;
- надбавка за вислугу років;
- надбавки за класний посібник;
- надбавка за престижність посади;
- винагороду за сумлінну працю;
- допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки;
- надбавки за перевірку зошитів.
За перевірку зошитів вчитель може отримати такі надбавки:
- у 1-4 класах шкіл загальної середньої освіти – 15%;
- з математики – 15%;
- з іноземної мови/креслення/технічної механіки (конструювання) – 10%;
- з мови та літератури – 20%.
Зарплата вчителів у 2023-му році:
- посадовий оклад молодого вчителя без стажу роботи – 5699 грн.;
- вчитель І категорії (6567 грн. + надбавки) – 12 906 грн.;
- вчитель вищої категорії у 2023 році становить – 7001 грн. У середньому з доплатами та надбавками
- педагог вищої категорії одержує приблизно 13 759 грн.
- директор закладу ЗСО (8679 грн + надбавки) – 16 102 грн.
Оплачуються надбавки так:
- надбавка за вислугу років – 627 грн.;
- надбавка за класне керівництво – 1300 грн.;
- надбавка за престижність праці – 1254 грн.;
- надбавка за добру роботу – 522 грн;
- надбавка на допомогу на оздоровлення (у разі надання щорічної відпустки) – 522 грн.