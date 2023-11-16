Скільки грошей потрібно українцям, щоби комфортно прожити місяць?

Згідно з офіційними даними Міністерства фінансів України, розмір мінімальної заробітної плати у нашій країні зараз становить 6,7 тис. гривень. Але, враховуючи постійний ріст цін це об’єктивно мало.

У той же час, як показало опитування від mykolynapogoda, деяким вдається комфортно жити цілий місяць і на таку суму – все залежить від умов, обов’язків і запитів.

Так, найменша сума, яку назвала одна дівчина, становить лише 7 тисяч гривень. Але тут треба зазначити, що опитувана мешкає у своєму будинку і при цьому заробляє 15 тисяч гривень.

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Найбільша сума з тих, що назвали респонденти – 60 тисяч гривень, але ця сума йде на потреби усієї родини, а жінка, яка назвала таку суму, має власний бізнес та стабільний дохід.

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Також у ході опитування було названо суми 40 тисяч гривень (на всю родину та за умови наявності власного житла) та 12 тисяч гривень (дівчина витрачає таку суму виключно на себе, але при цьому живе з батьками).

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Загалом, є велика різниця між тими, хто винаймає житло і при цьому більшу частину зароблених грошей витрачає на оплату оренди та комунальних послуг, і тими, хто має власне житло. У той же час, тим, хто має своє житло і при цьому сім’ю – не легше, оскільки витрати зростають з появою дітей.

І при цьому кожен самостійно визначає свій комфорт і знає, яку суму може розраховувати щомісяця.

Раніше Українські профспілки заявили про намір боротися за більш значне збільшення заробітної плати наступного року, ніж запланував Кабінет міністрів.

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Джерело: РБК-Україна (проект Styler)