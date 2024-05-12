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Травень по-одеськи: ще один вихідний на воєнному стані (фоторепортаж)

Травень по-одеськи: ще один вихідний на воєнному стані (фоторепортаж)

Сонце то ховається, то знов зігріває променями. Травневий день, та ще вихідний, та ще такий гарний-гарний… Що там на вулицях міста?

Вулиці зелені та квітучі… Зелень ніжна, такою вона буває тільки в такі от травневі дні. Дивишся на все це – і знов одна й та ж думка: наче й немає війни. Ну це поки не залунає чергова повітряна тривога, яка наче повертає до нашої важкої реальності…

Одесские улицы в мае
Май в центре Одессы
Май в Одессе, дерево
Май в Одессе
Май в Одессе, кафе
Май в Одессе, плакат
Май в Одессе
Май в Одессе, фонарь в Горсаду

– Боже, яка ж краса! – жінка дивиться на звичайну акацію і каже про це своєму супутникові.

От милується жінка красою, а каже про неї з якимось сумом.

Супутник тим часом дивіться у мобільник, щось тихо каже жінці. Чую тільки: «Там, під Харковом…».

Жінка знов каже: «Боже!.. «. І це вже аж ніяк про красу травневої природи.

У Міському саду багато людей. Дихають, милуються тією ж природою і фонтаном. У Ротонді лунає музика: духовий оркестр намагається підіймати нам настрій. Люди слухають, фотографують… Одна пара навіть не всиділа – почала танцювати.

Май в Одессе, оркестр в Горсаду
Одесский Горсад в мае
Май в Одессе, Горсад, Ротонда
Май в Одессе,
Май в Одессе, танцующая пара
Май в Одессе, дама в поварешкой
Май в Одессе, люди отдыхают

Дерибасівську ніяк тихою не назвеш: все ж таки вихідний… Гіди звуть на екскурсії по Одесі, столики з відвідувачами на відомому Ярмарку на Дерибасівській – теж тепер як ознака: «Ми тримаємось! Життя триває!»…

І навіть саксофоніст на Дерибасівській немов грає про те саме…

А тим часом, навіть коли не лунає тривога, ознаки війни – всюди.

Травень добігає зеніту… В Одесі – ще один вихідний на воєнному стані…

Май в Одессе, прогулка в Горсаду
Май в Одессе, у Ротонды
Одесситы гуляют в Горсаду
Май в Одессе, фонтан
Май в Одессе, на Дерибасовской
Май в центре Одессы
На одесской улице в мае
Одесса в мае 2024 г.

Ще фоторепортаж на тему: Травень по-одеськи: на кожному кроці – живі «арт-об’єкти».

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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