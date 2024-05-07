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Травень по-одеськи: на кожному кроці – живі артоб’єкти (фоторепортаж)

Травень по-одеськи: на кожному кроці – живі артоб’єкти (фоторепортаж)

Намагається, намагається природа в Одесі: не встигаємо намилуватись одними квітами, як вже на газонах – інші. Все таке зелене і яскраве, що навіть під час чергової повітряної тривоги око «хватає» ще один живий артоб’єкт, щиро намальований природою і дбайливими людськими руками…

Травень, травень… Все зелене і яскраве, ніжна зелень і пахощі акації... І все це (досі повірити важко) – під час повномасштабної війни…

Май в Одессе
Май в Одессе
Май в Одессе, весенние цветы
Май в Одессе, дерево
Май в Одессе, цветущая акация
Одесса в мае
Свежая майская зелень
Май в Одессе, ирисы

Тривога знов лунає, нагадує про небезпеку, а от придивляєшся до всієї цієї краси – і дивуєшся: як це так стається? Небезпека і краса – на кожному кроці…

От наче красива казка і жахливий сон поєднались, ставши реальністю нашого сьогодення.

Одесса в мае
Май в Одессе, авто
Цветущие ирисы
Май в Одессе, на улице
Май в Одессе, котик
Одесса, май 2024 г.
Май в Одессе, анютины глазки
Май в Одессе,

І, до речі, живими артоб’єктами усю цю квітучу і зелену красу, що зустрічає нас тепер, на початку травня, назвала не я. Так у Міському саду сказала одна жіночка, що милувалась квітами поруч з фонтаном… Навіть сказала:

– Так красиво тут ще не було…

Чи то дійсно час в нас такий, що на фоні жахливих воєнних подій ми стали більше помічати й цінувати красу природи?..

Ви ж тільки придивіться!..

Май в Одессе,
Май в Одессе, девушки на улице
Май в Одессе,
Одесса майская
Май в Одессе, цветущий кустарник
Май в Одессе, на Греческой площади
Май в Одессе, в Горсаду
Одесская клумба в мае

Ще на тему: «Ми так давно тут не ходили»: Потьомкінські сходи та молоді парки знову відкриті для прогулянок (фоторепортаж).

Фото авторки

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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