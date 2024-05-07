Травень по-одеськи: на кожному кроці – живі артоб’єкти (фоторепортаж)

Травень, травень… Все зелене і яскраве, ніжна зелень і пахощі акації... І все це (досі повірити важко) – під час повномасштабної війни…

Тривога знов лунає, нагадує про небезпеку, а от придивляєшся до всієї цієї краси – і дивуєшся: як це так стається? Небезпека і краса – на кожному кроці…

От наче красива казка і жахливий сон поєднались, ставши реальністю нашого сьогодення.

І, до речі, живими артоб’єктами усю цю квітучу і зелену красу, що зустрічає нас тепер, на початку травня, назвала не я. Так у Міському саду сказала одна жіночка, що милувалась квітами поруч з фонтаном… Навіть сказала:

– Так красиво тут ще не було…

Чи то дійсно час в нас такий, що на фоні жахливих воєнних подій ми стали більше помічати й цінувати красу природи?..

Ви ж тільки придивіться!..

Ще на тему: «Ми так давно тут не ходили»: Потьомкінські сходи та молоді парки знову відкриті для прогулянок (фоторепортаж).

Фото авторки