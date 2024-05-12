Новости Одессы и Одесской области

Май по-одесски: еще один выходной на военном положении (фоторепортаж)

Май по-одесски: еще один выходной на военном положении (фоторепортаж)

Солнце то скрывается, то снова согревает лучами. Майский день, да еще выходной, да еще такой красивый… Что там на улицах города?

Улицы зеленые и цветущие… Зелень нежная, какой она бывает только в такие вот майские дни. Смотришь на все это – и снова одна и та же мысль: будто и нет войны. Ну это пока не раздастся очередная воздушная тревога, которая как бы возвращает к нашей суровой реальности…

Май в Одессе, фонарь в Горсаду
Одесские улицы в мае
Май в центре Одессы
Май в Одессе, дерево
Май в Одессе, пешеход
Май в Одессе, кафе
Май в Одессе, плакат
Май в Одессе

– Боже, какая же красота! – женщина смотрит на обычную акацию и говорит об этом своему спутнику.

Вот любуется женщина красотой, а говорит о ней с какой-то грустью. Ее спутник в это время смотрит в мобильник, что-то тихо говорит женщине. Слышу только: «Там, под Харьковом…».

Женщина снова говорит: «Боже!..». И это уже никак о красоте майской природы.

В Горсаду много людей. Дышат, любуются той же природой и фонтаном. В Ротонде раздается музыка: духовой оркестр пытается поднимать нам настроение. Люди слушают, фотографируют…

Одна пара даже не усидела – начала танцевать.

Май в Одессе, оркестр в Горсаду
Одесский Горсад в мае
Май в Одессе, Горсад, Ротонда
Май в Одессе, у фонтана
Май в Одессе, танцующая пара
Май в Одессе, дама в поварешкой
Май в Одессе, люди отдыхают

Дерибасовскую в выходные дни никак тихой не назовешь: все-таки выходной… Гиды зовут на экскурсии по Одессе, столики с посетителями на известной Ярмарке на Дерибасовской тоже теперь как признак: «Мы держимся! Жизнь продолжается!»

И даже саксофонист на Дерибасовской словно играет о том же…

А между тем, даже когда не звучит тревога, признаки войны – повсюду.

Май подходит к зениту… В Одессе – еще один выходной на военном положении…

Одесса в мае 2024 г.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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