Май по-одесски: еще один выходной на военном положении (фоторепортаж)

Улицы зеленые и цветущие… Зелень нежная, какой она бывает только в такие вот майские дни. Смотришь на все это – и снова одна и та же мысль: будто и нет войны. Ну это пока не раздастся очередная воздушная тревога, которая как бы возвращает к нашей суровой реальности…

– Боже, какая же красота! – женщина смотрит на обычную акацию и говорит об этом своему спутнику.

Вот любуется женщина красотой, а говорит о ней с какой-то грустью. Ее спутник в это время смотрит в мобильник, что-то тихо говорит женщине. Слышу только: «Там, под Харьковом…».

Женщина снова говорит: «Боже!..». И это уже никак о красоте майской природы.

В Горсаду много людей. Дышат, любуются той же природой и фонтаном. В Ротонде раздается музыка: духовой оркестр пытается поднимать нам настроение. Люди слушают, фотографируют…

Одна пара даже не усидела – начала танцевать.

Дерибасовскую в выходные дни никак тихой не назовешь: все-таки выходной… Гиды зовут на экскурсии по Одессе, столики с посетителями на известной Ярмарке на Дерибасовской тоже теперь как признак: «Мы держимся! Жизнь продолжается!»

И даже саксофонист на Дерибасовской словно играет о том же…

А между тем, даже когда не звучит тревога, признаки войны – повсюду.

Май подходит к зениту… В Одессе – еще один выходной на военном положении…

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