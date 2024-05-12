Війна, день 809: ситуація на Харківщині залишається напруженою

Росіяни продовжують активізуватися на Харківщині

Напередодні стало відомо, що ситуація у місті Вовчанську та прикордонній зоні Харківської області дуже важка. Ворог веде обстріли Вовчанська як з авіації, так і зі ствольної та реактивної артилерії.

Знищення Вовчанська, ймовірно, відбувається цілеспрямовано, щоб змусити громадянських поїхати та створити з міста «сіру зону».

Водночас, як повідомляє ресурс DeepState, ворог продовжує активізацію на кордоні Харківщини.

Так, у районі населеного пункту Липці окупанти фактично зайняли села Стрілка-Червоне-Пильна-Борисівка, вони переходять у «червону зону».

Тривають бої за Глибоке, що є останнім пунктом перед основним завданням у тому районі для росіян – зайняти Липці.

Россіні зайняли населений пункт Плетенівка та рухаються у бік Вовчанська. Намагаються закріпитися у селах Огурцеве-Гатище-Стариця-Бугроватка. В останніх двох сьогодні було помічено велику кількість піхоти, тривають бої. Також ворог підібрався до північних околиць міста Вовчанська, намагаючись закріпитися. Наші бійці зустрічають ворога вогнем.

Ситуація продовжує ускладнюватись. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплюватись та продовжувати рух. На підтримці працює техніка у невеликій кількості, артилерія, авіація, а також є велика активність БпЛА та РЕБ.

Про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 74 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 3 станціях радіолокації та 4 районам зосередження особового складу противника.

Минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних безпілотників – 4 «ZALA» у Херсонській області та «Орлан-10» у Миколаївській області.

На росії підгорів черговий НПЗ

Сьогодні вранці безпілотник атакував Волгоградський НПЗ, після чого там почалася пожежа.

«Займання виникло на території Волгоградського НПЗ через падіння БПЛА. Пожежу ліквідовано, жертв немає», – відзвітував волгоградський губернатор Бочаров.

До речі, це вже друга атака дронів на регіон за останню добу – у ніч на 11 травня безпілотники кошмарили Волгоградський НПЗ Лукойлу.

Також сьогодні вранці БпЛА атакували інфраструктуру у промисловій зоні Липецька.

Втрати ворога на ранок 12 травня 2024

За даними Генштабу, минулої доби українські військовослужбовці знищили 1260 окупантів. Крім того, ворог втратив: