«Білої акації грона запашні» розцвіли в Одесі на 3 тижні раніше терміну (фоторепортаж)

Акацію можна побачити практично у будь-якому районі Одеси. Пропонуємо до вашої уваги невеликий фоторепортаж від «Одеського життя»:

А, до речі, чи знаєте ви, що загальновживана назва «біла акація» – ботанічно хибна? Як зазначає одеський фотограф Сергій Курочкін, ця рослина – робинія звичайна, або робинія псевдоакація (Robinia pseudoacacia) – засухостійке листопадне дерево, що швидко росте, з сімейства Бобові (Fabaceae).

«Зазвичай біла акація, або звичайна робінія цвіте в 20-х числа травня, але цього року це сталося на 3 тижні раніше. Внаслідок глобального потепління та впливу стабільного тепла пахучі квітки білої акації вже тішать око на початку травня. Хоча іноді траплялося особливо холодні роки чекати красуню акацію до червня. Цвіте символ Одеси пишно лише один-два тижні. Однак не уявиш напоєні морським повітрям травневі одеські алеї та бульвари без красуні-акації»,

– написав він у себе у Facebook.

А ще багатьом напевно відома легенда про те, що саджанці одеської акації закупив із Відня за свої гроші Дюк де Рішельє. Причому він безкоштовно роздавав їх кожному одеситу, який обіцяв посадити дерево. Також є версія, що вперше з’явилося під Одесою у маєтку графа Розумовського у XVIII столітті. У будь-якому випадку дерево добре акліматизувалося і через роки стало одним із символів Одеси.

Також вже розпустилася жовта акація під назвою “Золотий дощ”. Щоправда, насправді це не різновид акації, а бобовник анагіроподібний. Помилуватися нею можна в парку Шевченка або в одеському Ботсаду.

Вас також може зацікавити: Як заощадити на озелененні території за допомогою звичайної акації.