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«Білої акації грона запашні» розцвіли в Одесі на 3 тижні раніше терміну (фоторепортаж)

«Білої акації грона запашні» розцвіли в Одесі на 3 тижні раніше терміну (фоторепортаж)

Біла акація – символ Одеси… Як правило, її білі «грона запашні» та солодкий аромат, що став своєрідною візитною карткою Одеси, починають нас радувати в 20-х числах травня або навіть на початку червня. Однак, оскільки ця весна виявилася ранньою, то й ці красиві дерева з ароматними білими, рожевими чи жовтими квітками не стали зволікати і вирішили розцвісти напередодні Великодня.

Акацію можна побачити практично у будь-якому районі Одеси. Пропонуємо до вашої уваги невеликий фоторепортаж від «Одеського життя»:

Біла акація в Одесі

В Одесі розцвіла акація

Одеса, цвіте акація

Одеса, квітуча акація

Одеса, жовта акація

А, до речі, чи знаєте ви, що загальновживана назва «біла акація» – ботанічно хибна? Як зазначає одеський фотограф Сергій Курочкін, ця рослина – робинія звичайна, або робинія псевдоакація (Robinia pseudoacacia) – засухостійке листопадне дерево, що швидко росте, з сімейства Бобові (Fabaceae).

Біла акація на тлі блакитного неба

Фото Сергія Курочкіна

«Зазвичай біла акація, або звичайна робінія цвіте в 20-х числа травня, але цього року це сталося на 3 тижні раніше. Внаслідок глобального потепління та впливу стабільного тепла пахучі квітки білої акації вже тішать око на початку травня. Хоча іноді траплялося особливо холодні роки чекати красуню акацію до червня. Цвіте символ Одеси пишно лише один-два тижні. Однак не уявиш напоєні морським повітрям травневі одеські алеї та бульвари без красуні-акації»,

– написав він у себе у Facebook.

Біла акація в Одесі

Фото Сергія Курочкіна

А ще багатьом напевно відома легенда про те, що саджанці одеської акації закупив із Відня за свої гроші Дюк де Рішельє. Причому він безкоштовно роздавав їх кожному одеситу, який обіцяв посадити дерево. Також є версія, що вперше з’явилося під Одесою у маєтку графа Розумовського у XVIII столітті. У будь-якому випадку дерево добре акліматизувалося і через роки стало одним із символів Одеси.

Біла акація в зелені листя

Також вже розпустилася жовта акація під назвою “Золотий дощ”. Щоправда, насправді це не різновид акації, а бобовник анагіроподібний. Помилуватися нею можна в парку Шевченка або в одеському Ботсаду.

Акація чи бобовник

Фото od.vgorode.ua

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