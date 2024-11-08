Новини Одеси та Одеської області

Temu: що приховує китайський маркетплейс та чи справді там великі знижки

Temu: що приховує китайський маркетплейс та чи справді там великі знижки

Реклама від Temu заполонила інтернет-простір. Оголошення приваблюють споживачів низькими цінами на різноманітні товари. Однак останнім часом навколо Temu наростають міжнародні підозри та розслідування. Чи варто користуватися цією платформою, і що насправді приховує Temu, на власному досвіді з’ясовувала кореспондентка «Одеського життя».

Що таке Temu і звідки він з’явився?

Temu — китайський інтернет-магазин, що пропонує широкий асортимент товарів за низькими цінами для покупців по всьому світу. Платформа була запущена 2022 року в Бостоні (США), але є продуктом однієї з найбільших китайських компаній PDD Holdings (конкурента AliExpress). Temu завоював популярність завдяки наполегливій рекламі в інтернеті, пропонуючи безкоштовну доставку в будь-яку точку світу. Сьогодні послугами Temu користуються в 49 країнах, у тому числі і в Україні.

Користуватися Temu досить просто. Маркетплейс нагадує українські онлайн-платформи Shafa.ua, Rozetka або OLX.ua, де продавці розміщують свої товари. У Temu є застосунок і сайт, які мають офіційну українську версію. Реєстрація також проста: потрібно вказати ім’я, електронну пошту або номер телефону.

Що цікавого на китайському сайті?

Варто відразу зазначити, що на Temu представлено настільки багато товарів, що вже з головної сторінки починаєш нескінченно прокручувати до низу. Однак найцікавіший асортимент Temu — це різноманітні побутові дрібниці, одяг, побутова техніка. Наприклад: ванночка для зубних протезів — 55 гривень (замість 329 гривень), набір інструментів (46 предметів) — 470 гривень (замість 836), автомобільний пилосос — 156 гривень (замість 569 гривень) і багато іншого.

Крім привабливих цін, Temu пропонує новому користувачу «індивідуальний» подарунок за реєстрацію. Наприклад, оберіть якийсь із запропонованих товарів, і ви отримаєте ще три в подарунок. Відмовитися від пропозиції неможливо. Для тих, хто вже зареєстрований, Temu теж весь час пропонує якісь «смаколики». Зараз актуальні купони: натискаєте на колесо удачі, і вам обов’язково випадає «джекпот» до шести тисяч гривень. Далі розповімо, чи насправді це все працює.

Як насправді працює Temu?

магазин продавця

Відгуки до взуття 3
Відгуки до взуття 3
Відгуки до взуття 3

Крок ПЕРШИЙ. Шукаю товар

домашні капці 3

Якщо чесно, спочатку орієнтуватися на Temu досить важко. На тебе одразу навалюється величезна кількість різноманітних товарів за неймовірно низькими цінами: шкарпетки по 10 гривень, кухонне приладдя по 50 гривень, прикраси за 20 гривень та багато іншого. Однак, щоб знайти конкретну річ, достатньо вказати її назву у пошуку. Крім того, на сайті є фото-сканер, який допомагає знаходити речі за зображенням. Як експеримент я вирішила замовити зимове взуття.

Крок ДРУГИЙ. Знайомство з товаром

домашні капці
домашні капці 3

З великого асортименту я обрала найдешевший акційний товар за 315,85 гривні (без знижки — 628 гривень). Відкрила профіль продавця, почитала відгуки, зокрема й від українських споживачів. Побачила загальну оцінку товару — 4,5 з 5 балів, обрала потрібний розмір взуття і додала до кошика. Треба зауважити, що на Temu не можна зберігати товари для перегляду пізніше.

Крок ТРЕТІЙ. Оформляю замовлення

пропозиції на temu
пропозиції на temu

Щойно я натиснула на кошик, Temu запропонував взяти участь у безпрограшній грі: потрібно натиснути на колесо, яке видасть купон із грошовим призом від 827 до 4000 гривень. Мені випала максимальна сума. Після цього Temu запропонувало придбати три будь-які товари із певної добірки, щоб активувати купон. На це дається обмежений час, інакше купон згорить. Я обрала товари, додала у кошик, але загальна сума замовлення перевищила 1300 гривень.

кошик з покупками

Оформляти його я не стала і видалила товари з кошика. Згодом я помітила, що товари для активації купона мали не найнижчу, а середню або навіть завищену ціну.

Крок ЧЕТВЕРТИЙ. Завершую покупку

рушники

Оформити замовлення з одним товаром мені також не вдалося. Виявилося, що мінімальна сума повинна бути 415 гривень. Тому додала флісові кухонні рушники за 140 гривень за чотири штуки. Далі я вказала номер телефону, адресу та поштовий індекс, обрала спосіб доставки: «Нова пошта», «Укрпошта» або Meest. Мені повідомили приблизний час очікування замовлення (наприклад, з 17 жовтня по 2 листопада). Я одразу здійснила онлайн-оплату і оформила замовлення.

Крок П’ЯТИЙ. Отримую посилку

Справжне фото чвзуття що надійшло з Temu
Справжне фото чвзуття що надійшло з Temu
Справжне фото чвзуття що надійшло з Temu
Справжне фото чвзуття що надійшло з Temu
Справжне фото чвзуття що надійшло з Temu

Що ж, будемо відвертими: від взуття за сім доларів чогось особливого не очікуєш. Моя посилка з Temu прийшла у відділення «Нової пошти» за 10 днів, що приємно здивувало. При розпакуванні взуття та рушники були у відносно нормальному стані та прийнятної якості, без зайвих запахів. Але неприємність в тому, що на Temu переплутали розмір, і мені надіслали на чотири розміри більші. А рушники, виявилося, можна купити в місцевих магазинах по 15 гривень за штуку. Ось такий вийшов перший досвід замовлення на Temu, як на мене, трохи кумедний.

Що говорять про Temu в глобальному світі?

пропозиції на temu

Відношення до нового китайського маркетплейса у світі суперечливе. Звичайні користувачі без проблем користуються платформою, попри те, що більшість товарів китайського виробництва. Temu приваблює величезним асортиментом та великими знижками. Окрім того, на платформі можна залишати реальні відгуки і слідкувати за продавцями. Доставка є безкоштовною та швидкою, чим Temu відрізняється від конкурентів. Компанія також активно залучає блогерів у рекламних кампаніях, зокрема й українських, а споживачам пропонує акції та бонуси.

пропозиції на temu

Що ж цією платформою не так? Робота Temu викликає занепокоєння у державних структурах США та ЄС, які бачать в онлайн-магазині загрозу. Так, ЄС розпочав офіційне розслідування щодо Temu за підозрою у порушенні Закону про цифрові послуги, можливий продаж нелегальної продукції та маніпуляцію споживачами за допомогою реклами. Серед інших претензій — відсутність детальної інформації про склад товарів, що може бути небезпечним, недостатній захист неповнолітніх користувачів, а також використання дешевої праці для зниження вартості. У США Temu підозрюють у зборі даних користувачів на користь китайської влади — як колись із ТікТоком. А також у підробці товарів та ігнорування стандартів безпеки. Але всі ці факти — поки що припущення, і конкретних доказів досі немає.

Чи варто робити покупки на Temu?

За результатами нашого експерименту, можна сказати, що Temu працює як звичайна онлайн-платформа для продажу товарів. Процес оплати та збір особистих даних відбуваються за стандартними правилами, як і на інших сайтах. Втім, можливими є проблеми з якістю товарів, що взагалі поширено для інтернет-покупок. Це правда — детальний опис товарів зазвичай відсутній, натомість є фото та відеоогляди. Я також помітила, що Temu використовує психологічні прийоми: поруч із ціною товару завжди вказують розмір знижки та реальну ціну у дужках. Це робиться для створення враження вигідної пропозиції. Купони та акційні пропозиції здебільшого є лише «приманкою».

Якщо у вас вийшло скористатися купонами Temu, напишіть про свій досвід у коментарях на сайті «Одеського життя» або на сторінках у соціальних мережах.

Чи користуватися Temu — це індивідуальний вибір. Ми рекомендуємо уважно вивчати відгуки та переглядати фото товарів від реальних покупців.

Що кажуть про Temu українські користувачі?

Ksenia Nemykina: Застосунок хороший і відправляє в усі точки України без проблем. Багато реклами і повідомлень, акції майже не працюють.

Анастасія Рожкова: Застосунок рясніє несправжніми розіграшами. Пропонують купити вісім товарів, з яких три будуть безкоштовні. Тільки під час вибору товару відгуки на нього не подивишся, є тільки «рекомендовані відгуки», які підозріло позитивні.

Іванов Руслан: Це мій перший досвід покупок на цьому сайті. Товар отримав цілим і неушкодженим і працездатним, згідно із заявленими характеристиками. Хотілося б швидше отримувати. Радує безкоштовна доставка.

Влад Чернов: Брехня. «Встановіть наш застосунок і отримайте в подарунок набір ключів». Встановив. Виявилося, що просто так подарунок отримати не можна.

Ксенія Дементій: Дуже зручний додаток, є, звичайно, продавці, які продають неіснуючі товари. Але це не часті випадки, швидка доставка, і низькі ціни, речі якісні, на вигляд, як на картинці.

Читайте також:

Avatar photo
Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
  • Інтернет-магазин ЖУК: все потрібне завжди поруч
    Інтернет-магазин ЖУК: все потрібне завжди поруч

    Світ сучасних гаджетів стає ближчим, коли з’являється можливість вибору найновіших технологій. У вас є шанс отримати доступ до виняткових пристроїв, які змінюють уявлення про комфорт та продуктивність. Широкий асортимент електроніки, від смартфонів до смарт-пристроїв для дому, вже чекає на своїх власників, готових зробити крок у майбутнє.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Як вибрати магазин кондитерського приладдя?
    Як вибрати магазин кондитерського приладдя?

    Вибрати магазин з великим асортиментом усіх необхідних для приладдя та інгредієнтів — непросте завдання. Особливо якщо ви займаєтеся кондитерською справою професійно. Завжди під рукою має бути магазин, де можна купити все необхідне та знати, що товар буде якісним і ніколи не підведе.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Як купувати та продавати на ОЛХ з допомогою доставки?
    Як купувати та продавати на ОЛХ з допомогою доставки?

    Доставка OLX — це сучасний і зручний сервіс, який допомагає продавати та купувати товари й речі без ризику обману. Схема його роботи нагадує післяплату. Продавець відправляє товар, покупець отримує його у відділі Нової Пошти, оглядає, і лише після того вирішує виплачувати гроші або ні.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Як замовляти товари з Китаю, Кореї та Японії з гарантією отримання посилки
    Як замовляти товари з Китаю, Кореї та Японії з гарантією отримання посилки

    Популярність покупок на азіатських маркетплейс залишається високою вже кілька років. З розширенням асортименту від електроніки та одягу до якісної корейської косметики та декору для дому попит лише зростає. Але проблема в тому, що багато торгових майданчиків розраховані лише на внутрішній ринок. Навіть якщо на них передбачено доставку в Україну, зовсім не обов’язково, що замовлення благополучно прибуде до свого отримувача. Виною тому недосконала логістика, заплутані умови доставки та просте непорозуміння між покупцем та продавцем через мовний бар’єр.

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
  • Пакети-саше: що це таке і де їх застосовують?
    Пакети-саше: що це таке і де їх застосовують?

    Розглядаючи різні варіанти пакетів, часто можна натрапити на пакети саше. Що собою представляють подібні вироби, чому набувають такої популярності?

    ЧИТАТИ БІЛЬШЕ
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk