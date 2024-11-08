Temu: що приховує китайський маркетплейс та чи справді там великі знижки

Що таке Temu і звідки він з’явився?

Temu — китайський інтернет-магазин, що пропонує широкий асортимент товарів за низькими цінами для покупців по всьому світу. Платформа була запущена 2022 року в Бостоні (США), але є продуктом однієї з найбільших китайських компаній PDD Holdings (конкурента AliExpress). Temu завоював популярність завдяки наполегливій рекламі в інтернеті, пропонуючи безкоштовну доставку в будь-яку точку світу. Сьогодні послугами Temu користуються в 49 країнах, у тому числі і в Україні.

Користуватися Temu досить просто. Маркетплейс нагадує українські онлайн-платформи Shafa.ua, Rozetka або OLX.ua, де продавці розміщують свої товари. У Temu є застосунок і сайт, які мають офіційну українську версію. Реєстрація також проста: потрібно вказати ім’я, електронну пошту або номер телефону.

Що цікавого на китайському сайті?

Варто відразу зазначити, що на Temu представлено настільки багато товарів, що вже з головної сторінки починаєш нескінченно прокручувати до низу. Однак найцікавіший асортимент Temu — це різноманітні побутові дрібниці, одяг, побутова техніка. Наприклад: ванночка для зубних протезів — 55 гривень (замість 329 гривень), набір інструментів (46 предметів) — 470 гривень (замість 836), автомобільний пилосос — 156 гривень (замість 569 гривень) і багато іншого.

Крім привабливих цін, Temu пропонує новому користувачу «індивідуальний» подарунок за реєстрацію. Наприклад, оберіть якийсь із запропонованих товарів, і ви отримаєте ще три в подарунок. Відмовитися від пропозиції неможливо. Для тих, хто вже зареєстрований, Temu теж весь час пропонує якісь «смаколики». Зараз актуальні купони: натискаєте на колесо удачі, і вам обов’язково випадає «джекпот» до шести тисяч гривень. Далі розповімо, чи насправді це все працює.

Як насправді працює Temu?

Крок ПЕРШИЙ. Шукаю товар

Якщо чесно, спочатку орієнтуватися на Temu досить важко. На тебе одразу навалюється величезна кількість різноманітних товарів за неймовірно низькими цінами: шкарпетки по 10 гривень, кухонне приладдя по 50 гривень, прикраси за 20 гривень та багато іншого. Однак, щоб знайти конкретну річ, достатньо вказати її назву у пошуку. Крім того, на сайті є фото-сканер, який допомагає знаходити речі за зображенням. Як експеримент я вирішила замовити зимове взуття.

Крок ДРУГИЙ. Знайомство з товаром

З великого асортименту я обрала найдешевший акційний товар за 315,85 гривні (без знижки — 628 гривень). Відкрила профіль продавця, почитала відгуки, зокрема й від українських споживачів. Побачила загальну оцінку товару — 4,5 з 5 балів, обрала потрібний розмір взуття і додала до кошика. Треба зауважити, що на Temu не можна зберігати товари для перегляду пізніше.

Крок ТРЕТІЙ. Оформляю замовлення

Щойно я натиснула на кошик, Temu запропонував взяти участь у безпрограшній грі: потрібно натиснути на колесо, яке видасть купон із грошовим призом від 827 до 4000 гривень. Мені випала максимальна сума. Після цього Temu запропонувало придбати три будь-які товари із певної добірки, щоб активувати купон. На це дається обмежений час, інакше купон згорить. Я обрала товари, додала у кошик, але загальна сума замовлення перевищила 1300 гривень.

Оформляти його я не стала і видалила товари з кошика. Згодом я помітила, що товари для активації купона мали не найнижчу, а середню або навіть завищену ціну.

Крок ЧЕТВЕРТИЙ. Завершую покупку

Оформити замовлення з одним товаром мені також не вдалося. Виявилося, що мінімальна сума повинна бути 415 гривень. Тому додала флісові кухонні рушники за 140 гривень за чотири штуки. Далі я вказала номер телефону, адресу та поштовий індекс, обрала спосіб доставки: «Нова пошта», «Укрпошта» або Meest. Мені повідомили приблизний час очікування замовлення (наприклад, з 17 жовтня по 2 листопада). Я одразу здійснила онлайн-оплату і оформила замовлення.

Крок П’ЯТИЙ. Отримую посилку

Що ж, будемо відвертими: від взуття за сім доларів чогось особливого не очікуєш. Моя посилка з Temu прийшла у відділення «Нової пошти» за 10 днів, що приємно здивувало. При розпакуванні взуття та рушники були у відносно нормальному стані та прийнятної якості, без зайвих запахів. Але неприємність в тому, що на Temu переплутали розмір, і мені надіслали на чотири розміри більші. А рушники, виявилося, можна купити в місцевих магазинах по 15 гривень за штуку. Ось такий вийшов перший досвід замовлення на Temu, як на мене, трохи кумедний.

Що говорять про Temu в глобальному світі?

Відношення до нового китайського маркетплейса у світі суперечливе. Звичайні користувачі без проблем користуються платформою, попри те, що більшість товарів китайського виробництва. Temu приваблює величезним асортиментом та великими знижками. Окрім того, на платформі можна залишати реальні відгуки і слідкувати за продавцями. Доставка є безкоштовною та швидкою, чим Temu відрізняється від конкурентів. Компанія також активно залучає блогерів у рекламних кампаніях, зокрема й українських, а споживачам пропонує акції та бонуси.

Що ж цією платформою не так? Робота Temu викликає занепокоєння у державних структурах США та ЄС, які бачать в онлайн-магазині загрозу. Так, ЄС розпочав офіційне розслідування щодо Temu за підозрою у порушенні Закону про цифрові послуги, можливий продаж нелегальної продукції та маніпуляцію споживачами за допомогою реклами. Серед інших претензій — відсутність детальної інформації про склад товарів, що може бути небезпечним, недостатній захист неповнолітніх користувачів, а також використання дешевої праці для зниження вартості. У США Temu підозрюють у зборі даних користувачів на користь китайської влади — як колись із ТікТоком. А також у підробці товарів та ігнорування стандартів безпеки. Але всі ці факти — поки що припущення, і конкретних доказів досі немає.

Чи варто робити покупки на Temu?

За результатами нашого експерименту, можна сказати, що Temu працює як звичайна онлайн-платформа для продажу товарів. Процес оплати та збір особистих даних відбуваються за стандартними правилами, як і на інших сайтах. Втім, можливими є проблеми з якістю товарів, що взагалі поширено для інтернет-покупок. Це правда — детальний опис товарів зазвичай відсутній, натомість є фото та відеоогляди. Я також помітила, що Temu використовує психологічні прийоми: поруч із ціною товару завжди вказують розмір знижки та реальну ціну у дужках. Це робиться для створення враження вигідної пропозиції. Купони та акційні пропозиції здебільшого є лише «приманкою».

Якщо у вас вийшло скористатися купонами Temu, напишіть про свій досвід у коментарях на сайті «Одеського життя» або на сторінках у соціальних мережах.

Чи користуватися Temu — це індивідуальний вибір. Ми рекомендуємо уважно вивчати відгуки та переглядати фото товарів від реальних покупців.

Що кажуть про Temu українські користувачі?

Ksenia Nemykina: Застосунок хороший і відправляє в усі точки України без проблем. Багато реклами і повідомлень, акції майже не працюють.

Анастасія Рожкова: Застосунок рясніє несправжніми розіграшами. Пропонують купити вісім товарів, з яких три будуть безкоштовні. Тільки під час вибору товару відгуки на нього не подивишся, є тільки «рекомендовані відгуки», які підозріло позитивні.

Іванов Руслан: Це мій перший досвід покупок на цьому сайті. Товар отримав цілим і неушкодженим і працездатним, згідно із заявленими характеристиками. Хотілося б швидше отримувати. Радує безкоштовна доставка.

Влад Чернов: Брехня. «Встановіть наш застосунок і отримайте в подарунок набір ключів». Встановив. Виявилося, що просто так подарунок отримати не можна.

Ксенія Дементій: Дуже зручний додаток, є, звичайно, продавці, які продають неіснуючі товари. Але це не часті випадки, швидка доставка, і низькі ціни, речі якісні, на вигляд, як на картинці.

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