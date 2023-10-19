Скільки коштуватиме відправити посилку з України в іншу країну?

«УКРПОШТА»

Національна пошта співпрацює зі 192 поштовими операторами світу. Через Укрпошту можна надсилати листи, дрібні пакети з товарами, бандеролі, габаритні посилки. Тарифи на доставку «Укрпошта» вказує у доларах, але для вашої зручності ми перевели ціни на гривні.

Зазначимо, що сума залежить від країни призначення:

листи (до 2 кг) – від 37,01 до 703,21 гривні;

дрібні пакети з товарами (до 2 кг) – від 212,44 до 1512,27 гривні;

посилки (до 10 кг) – від 92,53 до 1313,89 гривні;

прискорена доставка (EMS-відправлення) – від 12,95 до 1295,75 гривні.

Також зараз в «Укрпошті» діє пропозиція 2023 року — знижки до 75% на доставку посилок до Польщі, Латвії, Литви, Естонії та Німеччини.

Польща: до 1 кг – 220 гривень, до 10 кг – 324 гривні, до 20 кг – 457 гривень.

Литва: до 2 кг – від 212,07 до 613,05 гривні, до 10 кг – від 73,2 до 512,4 гривні.

Латвія: до 2 кг – від 209,7 до 613,05 гривні, до 10 кг – від 84,18 до 512,4 гривні.

Естонія: до 2 кг – від 209,7 до 613,05 гривні, до 10 кг – від 95,16 гривні до 549 гривень.

Німеччина: до 2 кг – від 58,67 до 336,26 гривні.

“НОВА ПОШТА”

Наразі «Нова пошта» активно займається міжнародною доставкою документів, посилок та вантажів. Особливо популярна під час війни доставка відправлень до сусідніх країн. На такі напрями діє тариф, наближений до української.

У Польщу та Молдову

документи (до 1 кг) – 250 гривень;

мала посилка (до 2 кг) – 300 гривень;

середня посилка (до 10 кг) – 450 гривень;

велика посилка (30 кг) – 600 гривень.

У Литву, Німеччину, Румунію, Чехію

документи (до 1 кг) – 250 гривень;

мала посилка (до 2 кг) – 400 гривень;

середня посилка (до 10 кг) – 600 гривень;

велика посилка (30 кг) – 1200 гривень.

В інші країни єврозони

документи (до 1 кг) – 900-1100 гривень;

мала посилка (до 2 кг) – 900-1100 гривень;

середня посилка (до 10 кг) – 1300-1400 гривень;

велика посилка (30 кг) – 2000-2500 гривень.

У Китай та Гонконг

документи (до 1 кг) – 1600 гривень;

мала посилка (до 2 кг) – 2000 гривень;

середня посилка (до 10 кг) – 4200 гривень;

велика посилка (30 кг) – 9800 гривень.

У Північну та Південну Америку, Азію, Африку та Австралію:

документи (до 1 кг) – 1900 гривень;

мала посилка (до 2 кг) – 2300 гривень;

середня посилка (до 10 кг) – 4600 гривень;

велика посилка (30 кг) – 11500 гривень.