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В Україні оновили перелік заборонених предметів для пересилки поштою

В Україні оновили перелік заборонених предметів для пересилки поштою

Нещодавно Кабмін змінив перелік речей, заборонених для пересилання поштою. Тепер більшу увагу будуть звертати на посилки з харчовою продукцією. Нова заборона стосується їжі, у якої на планову дату доставки закінчується термін придатності. Раніше обмеження стосувалися продуктів зі строком придатності до десяти днів. Але це не все.

Також поштовим операторам заборонено приймати:

  • готівку: іноземну та національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій);
  • алкоголь із вмістом понад 8,5% об’ємних одиниць етилового спирту;
  • тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, без акцизних марок встановленого зразка;
  • зброю;
  • займисті або інші небезпечні речовини (наприклад, газ у балонах);
  • токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні та їдкі речовини;
  • тварин і отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації;
  • біологічні агенти тощо.

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Цей перелік регулярно оновлюється для забезпечення безпеки та дотримання законодавства України. Працівники пошти зобов’язані повідомляти поліцію у випадках спроб відправити ці предмети поштою.

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Анастасія Єпур ПРОФІЛЬ
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