В Україні оновили перелік заборонених предметів для пересилки поштою

Нещодавно Кабмін змінив перелік речей, заборонених для пересилання поштою. Тепер більшу увагу будуть звертати на посилки з харчовою продукцією. Нова заборона стосується їжі, у якої на планову дату доставки закінчується термін придатності. Раніше обмеження стосувалися продуктів зі строком придатності до десяти днів. Але це не все.
Також поштовим операторам заборонено приймати:
- готівку: іноземну та національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій);
- алкоголь із вмістом понад 8,5% об’ємних одиниць етилового спирту;
- тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет, без акцизних марок встановленого зразка;
- зброю;
- займисті або інші небезпечні речовини (наприклад, газ у балонах);
- токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні та їдкі речовини;
- тварин і отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації;
- біологічні агенти тощо.
Читайте також: Що можна і чого не можна надсилати «Новою поштою»
Цей перелік регулярно оновлюється для забезпечення безпеки та дотримання законодавства України. Працівники пошти зобов’язані повідомляти поліцію у випадках спроб відправити ці предмети поштою.
Ви також можете дізнатися: У ЦНАПі додали послуг: яких саме?