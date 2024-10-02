В Україні оновили перелік заборонених предметів для пересилки поштою

Що можна і чого не можна надсилати «Новою поштою» Безперечно, сучасний оператор «Нова пошта» – це дуже зручний та швидкий перевізник, і за його допомогою можна відправити практично будь-який вантаж. Однак навіть у нього є свої заборони та обмеження. Розповідаємо, які саме. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Нова пошта змінить назву: подробиці На ринку України Нова пошта з’явилася у 2001 році. За ці роки це вже не просто оператор доставлення посилок, а надає безліч послуг. Тому група компаній Нова пошта змінює назву на NOVA. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ