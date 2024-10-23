Реклама, що б’є прямо в мозок: що таке нейромаркетинг

Давайте розберемося, якими методами користуються компанії, щоб створювати рекламу, яка всім подобається.

Що таке нейромаркетинг?

Це вивчення реакції людей на комерційний продукт за допомогою наукових методів. Дослідники аналізують частоту дихання, серцебиття, рух очей та нервові імпульси в мозку, щоб зрозуміти чи подобається аудиторії товар. Одним словом, використовують психологію, медицину та фізіологію в маркетингових дослідженнях.

Багато людей однаково реагують на певні подразники. Ми можемо брехати на словах, але організм та його реакції, як правило, не брешуть, вважають нейромаркетологи. За допомогою датчиків і пристроїв можна зрозуміти, що насправді відчуває людина, побачивши сайт, упаковку або рекламний ролик.

Які технології використовують у нейромаркетингу?

Айтрекінг (Eye Tracking). Камера спостерігає за тим, як рухається погляд людини, на чому він зупиняється. Це потрібно, щоб маркетологи та дизайнери розуміли, чи помітив споживач важливу інформацію, а чи його погляд зосереджений на чомусь іншому.

Зараз вже є розробки програм, які дозволяють зі звичайної веб-камери зробити айтрекер. Людина сидить удома за своїм ноутбуком, гортає сайти та рекламу, а в цей момент відбувається нейромаркетингове дослідження.

Електроенцефалографія (ЕЕГ). До голови людини підключають датчики та відстежують нервові імпульси. Поєднуючи результати ЕЕГ і айтрекінг, можна досягти точнішого результату, бо підключаються слух, дотик і нюх.

Магнітно-резонансна томографія (функціональна). Дослідники вимірюють динаміку кровотоку в мозку, яка спричинена нейронною активністю. Цей метод дозволяє визначити, які ділянки мозку стають активними під час перегляду реклами або огляду товару.

Проективні методики. Це різні тести на психодіагностику. Зазвичай їх використовують психологи та психіатри для оцінки особистості: колірний тест Люшера, тест Роршаха, тест реакцій Розенцвейга та інші. У нейромаркетингу на основі проектних тестів будують інтерв’ю та оцінюють те, як споживачі приймають рішення.

Наскільки весь цей нейромаркетинг ефективний?

Важко сказати. Великі компанії вже давно замовляють нейромаркетингові дослідження своїх продуктів. Google, BBC, Yahoo, виробники шоколаду та автомобілів – всі хочуть знайти заповітну кнопку «купити» в мозку споживача.

Наприклад, компанія Hyundai провела нейромаркетингове дослідження, щоб вивчити реакцію людей на елементи дизайну. В результаті вони змінили зовнішній вигляд свого автомобіля.

Сигнали нашого мозку не завжди можна розшифрувати однозначно, впевнена нейропсихологиня Моллі Крокетт. Реклама може викликати певний емоційний відгук, але це зовсім не означає, що для цього є пояснення. Результати досліджень можуть бути просто «притягнутими за вуха».

Нейоромаркетинг – це маніпуляція?

Будь-яка реклама — це своєрідна маніпуляція, вважає нейрофізіолог Віктор Комаренко. Неважливо, пройшла ця реклама через нейромаркетингові дослідження чи ні, вона все одно працюватиме, якщо її часто показувати. Люди помічають та бачать речі, які здаються їм знайомими.

У нейромаркетингу є тонка етична грань. Якщо продукт явно поганий і людей хочуть ошукати, наприклад, за допомогою політичної агітації та передвиборчих роликів, то можуть бути серйозні наслідки. Одна справа купити непотрібний товар, і зовсім інша — обрати непотрібного політика.

Але це питання етики, а не закону. Ніхто не примушує людей купувати чи голосувати. Нейромаркетинг шукає кнопку «купити» в нашій голові і іноді знаходить.

Фото: BEEHIVEOR, Influencia, Bitbrain

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