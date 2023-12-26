Як безкоштовно надіслати посилку «Новою поштою»

Інформація про те, як отримати цей промокод і надіслати посилку, міститься в інструкції “Нової пошти”.

Хто може отримати промокод для безкоштовного відправлення посилки

Скористатися промокодом можуть представники благодійних фондів, громадських організацій та об’єднань, органів місцевої влади та інших благодійних ініціатив.

Крім того, скористатися програмою “Гуманітарна пошта” можуть представники бізнесу, які надсилають гуманітарні вантажі для відновлення миру та покращення благополуччя українців.

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Як скористатися програмою «Гуманітарна пошта»

Щоб отримати промокод, необхідно заповнити анкету за посиланням. Після цього промокод можна буде одержати протягом двох робочих днів.

В анкеті потрібно вказати номер підрозділу, для якого формується посилка.

Сплатити відправлення може відправник або одержувач у відділенні та додатку «Нова пошта».

Промокод покриває вартість доставки та додаткові послуги упаковки та зберігання вантажу. Експрес-накладна має відповідати умовам промокоду.

Важливо: термін дії промокоду обмежений і після його закінчення скористатися ним буде не можна. Отримати такий промокод можна не більше одного разу на тиждень. Один промокод можна використати на одну відправку

Для фізичних осіб – промокоди з сумарною вагою не більше 1000 кг;

Для організацій – не більше 5000 кг.

«Гуманітарна пошта України» була створена як відповідь на військову агресію росії у 2014 році. І з того часу вона стала надійним логістичним партнером для волонтерського руху в Україні.