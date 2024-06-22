Телеведучий, актор, волонтер: Сергію Притулі – 43

Сергій Притула: коротка біографія

Майбутній шоумен та громадський діяч народився 22 червня 1981 року у Збаражі, що на Тернопільщині. 1997 року посів друге місце із захисту наукових праць у Малій академії наук України. Закінчив школу із золотою медаллю. І оскільки його мама була не в захваті від ідеї сина поїхати вчитися до Києва, вступив до Тернопільської академії народного господарства, але за фахом не працював.

Ще у студентські роки Сергій був активним учасником низки молодіжних організацій та паралельно грав у «КВК», брав участь у конкурсах мистецької самодіяльності.

1999 року почав працювати ведучим «Радіо Тернопіль – 106,1 FM» під ефірним псевдонімом «Сірий». Того ж року сплатив курс навчання в одному з лондонських коледжів, здав екстерном найближчу сесію. Але, розчарувавшись у навчанні, знайшов розраду в роботі. Пройшов різні етапи: від будівельника та вантажника, до офіціанта та помічника кухаря.

2023 року закінчив магістерську програму Українського Католицького Університету у Львові в галузі публічного управління та адміністрування.

Від шоу «Файна Юкрайна» до партії «Голос»

Телевізійна кар’єра Сергія Притули розпочалася у 2004 році, коли він пройшов кастинг на посаду ведучого програми «Було ваше – стало наше» та з’явився в ефірі одного із загальнонаціональних каналів. А вже у листопаді 2005-го почав працювати в ефірі столичної радіостанції Music Radio.

З серпня 2008 року був актором, автором та продюсером народного скетч-шоу «Файна Юкрайна» на Новому каналі. Тоді ж разом зі своїм колегою по Comedy Club (резидентом якого він також був) Олександром Педаном та Ольгою Фреймут очолював ранковий ефір Нового каналу – телешоу «Підйом». Працював над шоу до травня 2011 року.

На рахунку Сергія – робота в шоу «Україна сльозам не вірить», «Зроби мені смішно», «Пий, якщо зможеш», «Хто зверху?», «Пристрасті за Ревізором», «СуперІнтуїція» та інші.

У листопаді 2016 року на Новому каналі стартував новий проект Сергія Притули – перше україномовне гумор-шоу «Вар’яти-шоу».

У 2017-2018 роки був ведучим українського Національного відбору на Євробачення.

У серпні 2020 року Сергій Прітула залишив акторську кар’єру.

У 2019 році заявив про намір розпочати політичну кар’єру. Мав намір пройти до Ради у списку партії музиканта Святослава Вакарчука «Голос», але у підсумку на парламентських виборах того року його номер у списку виявився непрохідним.

2020 року Притула заявив, що балотуватиметься у мери Києва від партії «Голос». За результатами виборів посів третє місце із результатом 7,87%. У депутати Київради він не балотувався.

29 січня 2021 року на з’їзді партії «Голос» Сергія Притулу виключили з політради партії, а 7 червня 2021 року він заявив про вихід із цієї партії через розбіжності з керівництвом.

Чим відомий Сергій Притула-волонтер

Сергій активно займається волонтерською діяльністю, збирає матеріальну допомогу від небайдужих громадян. Неодноразово особисто відвідував прифронтові зони, допомагаючи українським військовим.

Щотижня з початку 2014 року Сергій збирав у холі Нового каналу речі для допомоги учасникам АТО. На зібрані гроші Притула купує для військових потреб автомобілі, ліки, прилади нічного бачення та іншу військову оптику.

Частину грошей, зароблених виступами Сергій теж витрачає на допомогу армії. У Тернополі Сергій утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни.

З 24 лютого 2022 р. після вторгнення Росії в Україну, Притула відновив своє управління у фонді Благодійний фонд Сергія Притули.

22 червня 2022 року стартував проект «Народний Байрактар», із залучення коштів на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar TB2. Необхідну суму у розмірі 602 009 910 58 грн було зібрано на вечір 24 ​​червня.

А 18 серпня 2022 року Притула оголосив, що зібрані фондом гроші на купівлю безпілотників та отримані Україною на безоплатній основі були спрямовані на купівлю супутника фінської компанії ICEYE.

А з нагоди 43-річчя він опублікував сьогодні в соцмережі пост, в якому подякував усім за насичене життя і додав, що єдиним його бажанням є наша обіда, а також закликав українців активно донатити на збір «Нічний кошмар».

«43. За спиною досить яскравих та цікавих подій. Дякую Богу за прожите, за прекрасну сім’ю, за вірних друзів, за найкращий у світі фонд та за тисячі людей у ​​пікселі, яких маю честь обійняти під час зустрічі. Найкращим подарунком на свій День народження я вважаю виконання мегазбору на вкрай важливі прилади нічного бачення PVS-14 3 gen», – написав актор-волонтер.

Сергій Притула: кілька цікавих фактів

Вперше закохався у дитячому садку. У 7-му класі почав писати віршовані гуморески, але пізніше спалив цей зошит. Закінчив музичну школу за класом акордеону. Самостійно навчився грати на гітарі. Фанат львівських «Карпат». У Сергія очі різного кольору – карий та сірий. «Слимаки! Хробаки! Хрущ!» Що означає ця улюблена кричалка Сергія, не знає ніхто. Знає багато українських народних пісень і із задоволенням співає їх. Любить дружні посиденьки. Улюблений формат вечірки – пиво, варені раки та пісні під гітару. Виховує трьох дітей – сина Дмитра від першого шлюбу, а також дочок Соломію та Стефанію. Улюблені фільми: «Пропала Грамота», «Тіні забутих предків», «Кримінальне чтиво». Найекстремальніший вчинок – стрибок зі страховкою з 40-метрового мосту у Запоріжжі під час зйомок «КабріоЛета». Грав в Українській зірковій лізі «Що? Де? Коли?». Один із улюблених видів спорту – гра в страйкбол. Але через події в Україні в 2014 році ухвалив рішення тимчасово залишити такий вид дозвілля, вважаючи, що зараз така розвага є недоречною. Під час зйомок принципово не їсть. Вважає, що артист має бути голодним. Любить українську кухню і, за його словами, ніколи не проміняє її на якийсь суп зі шпинату. Мріє провести старість на березі океану з прекрасною жінкою, ромом та сигарами.

Фото з відкритих джерел