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Знаменитий український співак назвав найкращі благодійні фонди: серед них два одеських

Знаменитий український співак назвав найкращі благодійні фонди: серед них два одеських

Фронтмен гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук назвав власний рейтинг благодійних фондів України, які наближають нашу перемогу. У його перелік потрапили два одеські благодійні фонди.

Про це Вакарчук повідомив у сторіз на своїй сторінці в Instagram в Міжнародний день волонтерів

Перший серед них – це відомий не тільки в Одесі та Україні, а й за її межами благодійний фонд “Корпорація монстрів”. Фонд став відомим задовго до війни. Його очільниця Катерина Ножевнікова відкривала збори для допомоги хворим людям та дітям.

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Особливий внесок фонд зробив під час ковідних часів, коли життя багатьох одеситів залежало від фонду.

З початком повномасштабної війни “монстри” стали на воєнні рейки й почали закуповувати усе необхідне військовим на фронт та у госпіталі – від тактичної медицини – до дронів-камікадзе.

Згідно зі звітністю на кінець першого півріччя, серед великих благодійних фондів, які надають допомогу ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення росії, одеський фонд “Корпорація монстрів” потрапив на 9-й рядок рейтингу.

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Довіра до фонду є не лише в одеситів, а й через океан. У Нью-Йорку дві одеситки влаштували благодійний захід аби допомогти українським військовим. А зібрані кошти спрямували до фонду “Корпорація монстрів”.

Другий фонд – це поки що маловідомий фонд “Хвиля 91”. Він з’явився з початком вторгнення росіян до України. І зайнявся виготовленням дронів-камікадзе в Україні. Волонтери фонду побудували фабрику у стислий термін та вже через пів року від початку війни налагодили виробництво дронів.

БФ

Також фонд “Хвиля 91” лише за рік свого існування закупив матеріального забезпечення для військових на 127 млн гривень.

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