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Дует Alyona Alyona & Jerry Heil вийшов у фінал Євробачення-2024

Дует Alyona Alyona & Jerry Heil вийшов у фінал Євробачення-2024

Дует alyona alyona та Jerry Heil гідно представив Україну у півфіналі міжнародного конкурсу “Євробачення-2024” і пройшов у гранд-фінал, який відбудеться вже цієї суботи, 11 травня.

Трансляція першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення розпочалася 7 травня о 22:00. Представники України Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступили на сцені п’ятими за рахунком.

У першому півфіналі лише 10 із 15 учасників змогли перейти на наступний етап.

Під час свого виступу з піснею Teresa&Maria наші представниці захопили публіку постановкою від кліпмейкера з Одеси Таню Муіньо. На головній сцені потужні голоси зірок доповнювала анімація та спецефекти.

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Однією із “родзинок” блискучого виступу представниць України стали костюми: на кожній із них були присутні елементи обладунків.

Плечо-обладунок для образу Jerry Heil виготовив майстер із Одеси Андрій Чорногор. За словами стилістки артисток Маргарити Шекель, ковалю довелося працювати у складних умовах під час обстрілів міста, іноді без світла, були дуже короткі дедлайни та доводилося дистанційно проводити примірки.

Виступ українського дуету підкорив єврофанів, у неймовірній атмосфері вони підспівували виконавицям та поділяли переживання українців. В результаті виступ alyona alyona та Jerry Heil високо оцінили телеглядачі. Це дозволило їм потрапити у фінал.

Нагадаємо, 68-й пісенний конкурс “Євробачення-2024” проходить у шведському місті Мальме. Другий півфінал конкурсу проходитиме на стадіоні Malmö Arena 9 травня, а гранд-фінал відбудеться 11 травня.

У фіналі за перемогу змагатимуться 26 країн – по 10 переможців кожного півфіналу, а також країни «великої п’ятірки», що проходять у фінал автоматично, та країна, яка цього року приймає «Євробачення». Таким чином, у фіналі будуть представлені Німеччина, Іспанія, Італія, Франція, Великобританія та Швеція (країна-господиня цього року).

У букмекерів український дует перебуває у п’ятірці головних претендентів на перемогу у конкурсі.

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