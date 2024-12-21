Церковні свята 21 грудня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

21 грудня в церковному календарі — день пам’яті святої мучениці Юліани.

Що це за день

Свята мучениця Юліана була римською християнкою, яка жила в часи жорстоких переслідувань християн у III столітті. Народжена в родині сенатора Александра, ревного язичника, вона з юності обрала шлях віри, який був непростим у тогочасному Римі. Відкрито визнаючи свою відданість християнству, Юліана привертала увагу до своєї віри, що зрештою призвело до її арешту.

Попри тиск і вмовляння батька зректися християнства та навіть примус до шлюбу з язичником, вона залишалася незламною у своїй вірі. Юліана відмовилася від усіх компромісів із переконаннями, за що була засуджена до страти у 302 році. Її життя стало прикладом стійкості та відданості ідеалам для багатьох поколінь християн. Цей день вшановує її пам’ять як символ мужності та незламності духу.

Що не можна робити 21 грудня

Не слід бажати щастя і здоров’я цього дня, все здійсниться навпаки.

Не бажано підглядати і підслуховувати.

Забороняється піднімати з землі ті речі, які ви знайшли.

Народні прикмети 21 грудня

дивилися, який сьогодні день: світанок червоного кольору — почнеться заметіль;

яка погода цього дня, така вона буде в вересні;

на землю випало багато снігу — буде великий урожай;

снігу немає або мало, але мороз — до посушливого літа.

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