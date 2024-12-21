Співробітника Одеського зоопарку покалічив леопард: що відомо

Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Про те, що сталося, правоохоронцям повідомив директор зоопарку Ігор Біляков.

Як стало відомо, сьогодні вранці, близько 10 години, один із співробітників пішов прибирати у вольєрі і на нього напав леопард.

Прибувши на місце, поліцейські виявили у вольєрі з леопардом ще одного працівника – він намагався допомогти пораненому і сам опинився у пастці. Щоб урятувати життя людей, поліцейські були змушені знешкодити тварину та застрелили леопарда, оскільки він міг становити небезпеку і для відвідувачів зоопарку.

Потерпілого чоловіка доправили до лікарні.

«Поранений співробітник доставлений до міської лікарні з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога», – повідомили у одеській мерії.

Наразі в поліції встановлюють всі обставини події. Правову кваліфікацію йому буде надано згодом.

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