День «Не застеляй ліжко» та День шанування низеньких дівчат: що ще святкують 21 грудня

Що святкують 21 грудня

День «Не застеляй ліжко»

Цей день нагадує про простоту і свободу, пропонуючи залишити ліжко незастеленим. Ідея полягає в тому, щоб зекономити час і зменшити буденні обов’язки, зосередившись на важливіших речах або відпочинку.

День шанування низеньких дівчат

Присвячений прийняттю та пошані до дівчат невисокого зросту. Це можливість нагадати про красу та унікальність кожної людини, незалежно від фізичних параметрів.

День зимового сонцестояння

Найкоротший день року, що символізує перехід до поступового збільшення світлового часу доби. Це астрономічне явище часто пов’язане з надією на оновлення та новий початок.

День народження кросворда

День визнання популярної інтелектуальної гри, яка розвиває логіку, пам’ять і знання. Це нагода згадати історію створення першого кросворда та його вплив на культуру.

День Державної служби зайнятості України

День підкреслює важливість роботи цієї служби у працевлаштуванні громадян та підтримці ринку праці. Він нагадує про її роль у сприянні професійній орієнтації та розвитку кар’єри.

Всесвітній день баскетболу

Присвячений популяризації баскетболу як спорту, що об’єднує людей по всьому світу. Він підкреслює важливість командної гри, фізичного здоров’я та спортивного духу.

Подивіться на день з яскравого боку

Ідея цього дня – нагадати про важливість позитивного мислення. Пропонується зосередитися на приємних моментах і знайти щось гарне навіть у складних ситуаціях.

День короткого оповідання

Присвячений літературному жанру, який дозволяє за кілька сторінок передати глибокі емоції або важливу ідею. Це чудова нагода для письменників і читачів оцінити силу короткого тексту.

День смажених креветок

День визнання цієї популярної страви, яка є символом кулінарної майстерності в багатьох країнах. Це можливість насолодитися різноманітними рецептами та способами приготування.

День арманьяку

Присвячений відомому французькому бренді, який вважається символом вишуканості та традицій. Це час для гурманів, щоб оцінити тонкість смаку цього напою.

Блакитне Різдво

Особливий день для людей, які переживають труднощі чи втрати під час святкового періоду. Це нагода зосередитися на підтримці, спокої та роздумах.

Фестиваль зимових прогулянок

Закликає насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі в зимову пору року. Це чудовий спосіб поєднати фізичну активність із красою природи.

День народження баскетболу

Відзначає створення цього спорту, який став улюбленим заняттям мільйонів людей по всьому світу. Нагадує про історію баскетболу та його розвиток.

Всесвітній день оргазму

Має на меті привернути увагу до питань здоров’я, сексуальної освіти та гармонії у стосунках. Це також спосіб говорити про важливість інтимного задоволення для загального добробуту.

День ліхтарика

День, коли символом стає світло, яке дарує ліхтарик. Він нагадує про прості, але важливі речі, які допомагають у повсякденному житті та в пригодах.

День дурниць

Пропонує сприймати життя легше, дозволяючи собі трохи невинного гумору. Це гарна нагода посміятися та розважитися разом із друзями.

Всесвітній день сноуборду

Присвячений популярному зимовому виду спорту, який об’єднує шанувальників екстриму. Він заохочує до активного способу життя та насолоди зимовими пригодами.

Іменини 21 грудня

Які сьогодні іменини: Леонтій, Микита, Михайло, Петро, Сергій, Уляна.

Хто з відомих людей народився 21 грудня

1934 рік: український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова Ігор Павлов;

1963 рік: офіцер Збройних Сил України, льотчик-винищувач, учасник російсько-української війни, Герой України Степан Чобану;

1983 рік: українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки) Дарія Ткаченко.

Пам’ятні дати 21 грудня

1846 рік: шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;

1898 рік: П’єр і Марія Кюрі відкривають радій;

1913 рік: у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який складає Артур Вінн;

1937 рік: у Голлівуді відбувається прем’єра першого повнометражного мультфільму “Білосніжка та семеро гномів”;

1988 рік: дослідний зразок найбільшого літака у світі Ан-225 “Мрія” здійснює перший політ;

1991 рік: незалежність України визнають Азербайджан і Сьєрра-Леоне;

2007 рік: до Шенгенської зони входить ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

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