У небі над Одесою засяяв унікальний «Бобровий Місяць» (фото)

Незважаючи на те, що пік яскравості «Бобрового Місяця» (це ще одна назва сьогоднішнього явища) розпочнеться після 23:00, а максимальної яскравості досягне о 23:28 за київським часом, місцеві Телеграм-канали вже почали постити фото неймовірно яскравого супермісяця.

Останнє з чотирьох поспіль супермісяців 2024 року почалося ввечері 15 листопада, коли Луна стала повною і її можна було побачити на заході пізно ввечері.

А сьогоднішнього вечора, 16 листопада, повний Місяць зійшов на сході невдовзі після заходу Сонця. Це вже четверте в році явище, коли повний місяць збігається з супермісяцем. Раніше такі явища відбулися у серпні, вересні та жовтні.

Що таке Супермісяць?

Супермісяцем називають повний місяць, коли Місяць максимально наближається до Землі, проходячи перигею – точку найбільшого зближення на орбіті. Завдяки цьому Місяць виглядає більше і яскравіше, ніж звичайно.

На рік припадає від трьох до чотирьох таких явищ, залежно від орбітального руху супутника. Як правило, Супермісяці мають народні назви, пов’язані з природними чи сезонними подіями.

Чому «Бобровий Місяць»?

Назва листопадового повня бере свій початок із традицій корінних народів Північної Америки. Нині бобри активно готуються до зими: будують греблі, утеплюють своє житло та накопичують запаси. Також це був сезон, коли мисливці встановлювали пастки на бобрів, щоб видобути тепле хутро для зими.

Крім цього, повний місяць листопада називають Морозним Місяцем через зимові холоди, що наближаються, або Димним Місяцем, оскільки в цей період спалювали опале листя.

Крім того, в ніч із 16 на 17 листопада, можна буде спостерігати метеорний потік Леоніди – один із найяскравіших небесних феноменів листопада.

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