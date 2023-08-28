Старий Піноккіо і незвичні одеські артоб’єкти: сім миттєвостей одеського тижня в фото

Телеграм-канал «Одеське життя» в стрічці різнобарвних подій, що відбуваються, розміщує фото «Мить одного одеського дня». Одне-єдине фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 21 по 27 серпня?

Дізнатися про життя нашого міста, а також найтоповіші світові новини, коментарі військових та експертів ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

21 серпня

Цей Буратіно (Піноккіо) – мешканець Одеського академічного театру ляльок. Довгоносому артисту – понад 100 років. Колись один одеський лялькар блукав дворами й давав вистави для одеських хлопчаків та дівчат. Потім нащадок лялькаря подарував Буратіно нашому театру. Ляльку відреставрували, і зараз вона мешкає в Дзеркальному залі театру.

22 серпня

Старий ствол раптом розквітнув китайськими трояндами? Ні, це жителі старого-старого одеського дворика їх висадили поруч, створивши ще один «живий» артоб’єкт, аби очам було радісно.

23 серпня

Ці красуні мешкають у ставку Літнього театру одеського Міського саду. Ними можна милуватись скільки завгодно. От тільки годувати рибок заборонено.

24 серпня

Одеський чорноморський борщ з бичками… Цю смакоту в День Незалежності України готували та пригощали усіх охочих на родинному святі «Борщова екскурсія Одещиною: єдність в різноманітті» в Одеській національній науковій бібліотеці.

25 серпня

Одеські балкони у тихому центрі… Вони такі різні – від зовсім стареньких до оновлених красенів. А от зелена прикраса, особливо в таку спеку, робить їх неповторними й привабливими.

26 серпня

З отаким дивним «артоб’єктом» ми познайомились на Військовому узвозі. Там тепер можна побачити, який «вигляд» має вираз «вирвати з коренем» (та ще й з вуличною вазою).

27 серпня

Здається, наш старий-старий Новий ринок все більше перетворюється на галерею. Тут навіть звичайна (чи, скоріш, незвична) реклама стає артоб’єктом.

Фото авторки