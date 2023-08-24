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Цей дивовижний чорноморський борщ: родинне свято в Одеській національній бібліотеці (фоторепортаж)

Цей дивовижний чорноморський борщ: родинне свято в Одеській національній бібліотеці (фоторепортаж)

«Борщова екскурсія Одещиною: єдність в різноманітті»: таку назву мало справжнє родинне свято до Дня Незалежності України, яке пройшло в Одеській національній науковій бібліотеці (ОННБ).

Старовинні рушники та майстер-класи

Дворик бібліотеки перетворився на гостинне величезне сільське подвір’я. Людей дуже-дуже багато. Воно й не дивно: свято ж родинне, його програма сповнена, здається, всім, що тільки може принести радість. Бо ж в українців — свято Незалежності…

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Усі фотозони — наче казкова пригода. А ці рушники! Вони — усюди: справжня колекція, теж наше надбання. Бо ж вони старовинні — із колекції Софії Нагорняк.

Вам тут раді. Подбали про те, аби вся ваша сім’я отримала насолоду від спілкування з майстрами мистецтва, кулінарії, художнього розпису.

А спілкування по-справжньому творче, бо ж майстер-класи — на кожному кроці. У дворику навчають секретам гончарства, південного розпису, петриківського розпису на камені. А ще вчать виготовляти книжкові закладки, лікувати книжки, виготовляти квіти.

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Хто головний герой?

Але ж головний герой свята — борщ. От так і хотілося написати «звичайний борщ», але дізнаєшся з перших хвилин, що такого не буває. Український борщ — це ціла епоха, він став мандрувати по всьому світу. Тому й став світовою спадщиною.

Директор Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос придивляється разом з усіма, хто зібрався у дворику ОННБ в цей святковий день, як готується особливий з особливих чорноморський (одеський) борщ з бичками. А як не задивитись?! Це ж диво якесь! До речі, теж майстер-клас: смакота готується у нас на очах спеціалістами-кулінарами Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу.

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Ах, які ж аромати!..

— Ми зібрали по всій Одещині більш як шістдесят рецептів приготування борщу. В кожному регіоні (Одещина ж така багатонаціональна!) є свій рецепт, свій борщовий набір — як, між іншим, і у кожної родини. Це ж справжнє надбання! Сьогодні для дегустації готуємо чорноморський борщ з бичками — як надія на те, що наше море після підриву Каховської дамби все ж очиститься, і старовинний рецепт борщу з бичками стане в нагоді кожній родини. Він же є своєрідною візиткою кулінарної Одеси, — розповідає Валентина Вітос.

 

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Свято борщу — у подарунок одеситам

— Дуже, дуже смачно! — кажуть дегустатори борщу. А ними стали майже всі присутні, бо ж свято — одне на всіх, як і той одеський чорноморський борщ, яким пригощали усіх бажаючих.

Чого тільки не пізнаєш під час цього родинного свята! Який борщ полюбляв Тарас Шевченко?  Які борщі готують в Одеській області?..

Музика, співи, міні-лекція про різноманіття українського борщу, вікторини… Сповнене любов’ю свято стало справжнім подарунком для усіх, хто став його гостем, хто взяв участь в майстер-класах і, звісно, був дегустатором справжньої смакоти під назвою «чорноморський борщ з бичками»…

украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса
украинский борщ фестиваль Одесса

Марія Котова

Фото авторки

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