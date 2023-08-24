Цей дивовижний чорноморський борщ: родинне свято в Одеській національній бібліотеці (фоторепортаж)

«Борщова екскурсія Одещиною: єдність в різноманітті»: таку назву мало справжнє родинне свято до Дня Незалежності України, яке пройшло в Одеській національній науковій бібліотеці (ОННБ).

Старовинні рушники та майстер-класи

Дворик бібліотеки перетворився на гостинне величезне сільське подвір’я. Людей дуже-дуже багато. Воно й не дивно: свято ж родинне, його програма сповнена, здається, всім, що тільки може принести радість. Бо ж в українців — свято Незалежності…

Усі фотозони — наче казкова пригода. А ці рушники! Вони — усюди: справжня колекція, теж наше надбання. Бо ж вони старовинні — із колекції Софії Нагорняк.

Вам тут раді. Подбали про те, аби вся ваша сім’я отримала насолоду від спілкування з майстрами мистецтва, кулінарії, художнього розпису.

А спілкування по-справжньому творче, бо ж майстер-класи — на кожному кроці. У дворику навчають секретам гончарства, південного розпису, петриківського розпису на камені. А ще вчать виготовляти книжкові закладки, лікувати книжки, виготовляти квіти.

Хто головний герой?

Але ж головний герой свята — борщ. От так і хотілося написати «звичайний борщ», але дізнаєшся з перших хвилин, що такого не буває. Український борщ — це ціла епоха, він став мандрувати по всьому світу. Тому й став світовою спадщиною.

Директор Одеського обласного центру української культури Валентина Вітос придивляється разом з усіма, хто зібрався у дворику ОННБ в цей святковий день, як готується особливий з особливих чорноморський (одеський) борщ з бичками. А як не задивитись?! Це ж диво якесь! До речі, теж майстер-клас: смакота готується у нас на очах спеціалістами-кулінарами Одеського вищого професійного училища морського туристичного сервісу.

Ах, які ж аромати!..

— Ми зібрали по всій Одещині більш як шістдесят рецептів приготування борщу. В кожному регіоні (Одещина ж така багатонаціональна!) є свій рецепт, свій борщовий набір — як, між іншим, і у кожної родини. Це ж справжнє надбання! Сьогодні для дегустації готуємо чорноморський борщ з бичками — як надія на те, що наше море після підриву Каховської дамби все ж очиститься, і старовинний рецепт борщу з бичками стане в нагоді кожній родини. Він же є своєрідною візиткою кулінарної Одеси, — розповідає Валентина Вітос.

Свято борщу — у подарунок одеситам

— Дуже, дуже смачно! — кажуть дегустатори борщу. А ними стали майже всі присутні, бо ж свято — одне на всіх, як і той одеський чорноморський борщ, яким пригощали усіх бажаючих.

Чого тільки не пізнаєш під час цього родинного свята! Який борщ полюбляв Тарас Шевченко? Які борщі готують в Одеській області?..

Музика, співи, міні-лекція про різноманіття українського борщу, вікторини… Сповнене любов’ю свято стало справжнім подарунком для усіх, хто став його гостем, хто взяв участь в майстер-класах і, звісно, був дегустатором справжньої смакоти під назвою «чорноморський борщ з бичками»…

Марія Котова

Фото авторки