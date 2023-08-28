Старичок Пиноккио и необычные одесские арт-объекты: семь мгновений одесской недели в фото

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в ленте происходящих разнообразных событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото дня, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 21 по 27 августа?
Узнать о жизни нашего города, а также самые топовые мировые новости, комментарии военных и экспертов вы можете из публикаций телеграм-канала “Одесской Жизни”. Подписывайтесь и первыми будьте в курсе событий.
21 августа
Этот Буратино (Пиноккио) живет в Одесском академическом театре кукол. Длинноносому артисту – более 100 лет. Когда-то один одесский кукольник бродил по дворам и давал представления для одесских мальчишек и девчонок. Потом потомок кукольника подарил Буратино нашему Театру. Его отреставрировали, и сейчас он проживает в Зеркальном зале театра.
22 августа
Старый ствол вдруг расцвел китайскими розами? Нет, это жители старого одесского дворика высадили их рядом, создав еще один «живой» арт-объект, чтобы «глаз радовался».
23 августа
Эти красавицы живут в пруду Летнего театра одесского Горсада. Ими можно любоваться сколько угодно. Вот только кормить рыбок запрещено.
24 августа
Одесский черноморский борщ с бычками… Это необыкновенно вкусное блюдо в День Независимости Украины готовили и угощали всех желающих на семейном празднике «Борщевая экскурсия по Одесщине: единство в разнообразии» в Одесской национальной научной библиотеке.
25 августа
Одесские балконы в тихом центре… Они так разные – от совсем стареньких до обновленных красавцев. А вот зеленое украшение, особенно в такую жару, делает их неповторимыми и привлекательными.
26 августа
Вот с таким странным «арт-объектом» мы познакомились на Военном спуске. Там теперь можно увидеть, как «выглядит» выражение «вырвать с корнем» (да еще и с уличной вазой).
27 августа
Кажется, наш старый-старый Новый рынок все больше превращается в галерею. Здесь даже обычная (скорее, эксклюзивная) реклама становится арт-объектом.
Фото автора